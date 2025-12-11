Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

THIÊN DI
(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34 được xây dựng từ năm 2012. Trải qua thời gian, công trình có dấu hiệu hư hỏng và nhiều hạng mục chưa phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị.

bdeb68d264a4ebfab2b5.jpg
Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: T.D

Trong hơn 2 tháng thi công, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã huy động hơn 1.000 ngày công bộ đội phối hợp với nhà thầu triển khai các hạng mục như: sơn mới tháp đài cao 13,47 m; tu sửa cụm phù điêu hình vòng cung dài 30,27 m, cao 3,5 m; hoàn thiện bàn thờ, lư hương; lát gạch toàn bộ mặt sân; cải tạo hệ thống cây xanh, vườn hoa… bảo đảm chất lượng, mỹ quan, đúng tiến độ. Tổng kinh phí thi công công trình là hơn 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đào Tuấn Anh nhấn mạnh: Việc hoàn thành công trình không chỉ là sự kiện ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Quân đoàn mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị tiền thân Quân đoàn 3, Quân đoàn 4.

9bd02f222254ad0af445.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: T.D

Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; tham quan công trình và nghe giới thiệu về ý nghĩa biểu tượng của đài tưởng niệm. Công trình được kỳ vọng trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34.

