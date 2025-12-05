Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

17 căn nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ đã được thi công xây dựng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết: Đến chiều 4-12, các lực lượng cùng phương tiện của Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hỗ trợ 17 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ xây dựng lại nhà mới.

Sau lễ ra quân ngày 1-12, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành việc khảo sát 41 gia đình có nhà sập hoàn toàn do bão lũ. Ngay sau đó, các lực lượng cùng phương tiện của Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hỗ trợ 13 gia đình xây dựng lại nhà mới.

Trong ngày 4-12, đã có thêm 4 gia đình khởi công xây dựng nhà mới dưới sự hỗ trợ của bộ đội.

bo-doi-giup-gia-dinh-ba-to-thi-sua-o-thon-chanh-hoi-xa-ngo-may.jpg
Bộ đội giúp gia đình bà Tô Thị Sửa (thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) xây dựng lại nhà mới. Ảnh: H.P

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 20 đội thợ; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 4 đội thợ. Mỗi đội có 10-15 cán bộ, chiến sĩ; bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng huy động hàng chục phương tiện như xe bồn, xe kamaz, máy xúc… để phục vụ nhiệm vụ. Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành khảo sát trên địa bàn được giao và tổ chức xuất quân hỗ trợ các gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ dựng lại nhà mới.

Các đơn vị quân đội phấn đấu bàn giao nhà trước 31-1-2026 để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của các đơn vị quân đội vào chiều 3-12, Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công.

z7290441966599-1558c5dd4273042e28c6da173605c488.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà mới cho nhân dân vùng bão lũ tại phường An Nhơn Bắc. Ảnh: Văn Viễn

Đồng thời, ông yêu cầu khẩn trương thống nhất mẫu thiết kế, vị trí nền móng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong thi công. Giải quyết kịp thời khó khăn về vật liệu, mặt bằng, vốn hỗ trợ, tạo điều kiện giúp bà con sớm có nơi ở mới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phải quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tốt công tác dân vận.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

Tin tức

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

Chính trị

Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chính trị

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

Chính trị

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

null