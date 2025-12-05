17 căn nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ đã được thi công xây dựng mới

(GLO)- Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết: Đến chiều 4-12, các lực lượng cùng phương tiện của Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hỗ trợ 17 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ xây dựng lại nhà mới.

Sau lễ ra quân ngày 1-12, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành việc khảo sát 41 gia đình có nhà sập hoàn toàn do bão lũ. Ngay sau đó, các lực lượng cùng phương tiện của Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hỗ trợ 13 gia đình xây dựng lại nhà mới.

Trong ngày 4-12, đã có thêm 4 gia đình khởi công xây dựng nhà mới dưới sự hỗ trợ của bộ đội.

Bộ đội giúp gia đình bà Tô Thị Sửa (thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) xây dựng lại nhà mới. Ảnh: H.P

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 20 đội thợ; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 4 đội thợ. Mỗi đội có 10-15 cán bộ, chiến sĩ; bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng huy động hàng chục phương tiện như xe bồn, xe kamaz, máy xúc… để phục vụ nhiệm vụ. Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành khảo sát trên địa bàn được giao và tổ chức xuất quân hỗ trợ các gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhà bị sập hoàn toàn do bão lũ dựng lại nhà mới.

Các đơn vị quân đội phấn đấu bàn giao nhà trước 31-1-2026 để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của các đơn vị quân đội vào chiều 3-12, Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà mới cho nhân dân vùng bão lũ tại phường An Nhơn Bắc. Ảnh: Văn Viễn

Đồng thời, ông yêu cầu khẩn trương thống nhất mẫu thiết kế, vị trí nền móng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong thi công. Giải quyết kịp thời khó khăn về vật liệu, mặt bằng, vốn hỗ trợ, tạo điều kiện giúp bà con sớm có nơi ở mới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phải quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tốt công tác dân vận.