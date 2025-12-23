Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

TRẦN THÚY
(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2025, trước nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng.

dong-chi-dinh-thi-minh-ha-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-xa-hra-phat-bieu-tai-hoi-nghi-anh-rpien.jpg
Đồng chí Đinh Thị Minh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hra phát biểu tại hội nghị. Ảnh R'Piên

Cụ thể, địa phương hoàn thành đạt và vượt 19/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy sau sắp xếp từng bước vận hành ổn định, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, trong đó còn 4/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, gồm: tốc độ tăng giá trị sản phẩm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-anh-rpien.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh R'Piên

Trên cơ sở phân tích kết quả và những tồn tại, hạn chế, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra đã thống nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp sẽ thực hiện trong năm 2026.

Theo đó, xã Hra sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của nhân dân.

quang-canh-hoi-nghi-anh-rpien.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh R'Piên

Địa phương cũng sẽ tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, nhất là Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai hiệu quả quy hoạch xã đến năm 2045; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả công tác nội chính, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

