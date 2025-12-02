Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: H.P

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Trương Quang Sinh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị, Đại tá Mai Kim Bình-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ năm 2025.

Đại tá Mai Kim Bình-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026. Ảnh: H.P

Nổi bật là Đảng ủy Quân sự tỉnh đã Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu. Đồng thời, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, đề án; trọng tâm là Đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương.

Chủ động phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với huy động củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm chất lượng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: H.P

Đồng thời, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp nắm chắc, dự báo đúng tình hình; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển được quản lý, bảo vệ vững chắc.

Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao triển khai chặt chẽ, bám sát thực tiễn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng-chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu" đạt kết quả tốt. Công tác sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh" được cụ thể hóa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác xây dựng Đảng bộ đạt kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2025; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo năm 2026 đúng, trúng, sát thực tiễn, bảo đảm lực lượng vũ trang tỉnh giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham gia thảo luận. Ảnh: H.P

Tham gia thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, quản lý biên giới. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026.

Cùng với đó, có giải pháp nâng cao hiệu quả cả về lực lượng, phương tiện, tổ chức diễn tập và phương án phòng chống, ứng phó thiên tai trong tình hình mới đảm bảo chủ động trong mọi tình huống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc-Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh-đánh giá: Năm 2025, trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và kiện toàn tổ chức quân sự địa phương với khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, song Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng Đảng.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Nhấn mạnh yêu cầu “Đúng tình hình-Sát thực tế-Giải pháp đúng-Trúng nhiệm vụ-Hiệu quả cao”, đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là trên tuyến biên giới, vùng biển, địa bàn và mục tiêu trọng yếu, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ tỉnh. Huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình; diễn tập các cấp phải thực chất, an toàn và đạt hiệu quả cao, tránh hình thức. Quyết liệt trong phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh phải giữ vai trò nòng cốt trong khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Tiếp tục đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Nhất là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập đổ, hư hỏng nặng do bão lũ.

“Phải phấn đấu không để bất kỳ gia đình nào phải đón Tết Nguyên đán 2026 trong cảnh thiếu thốn, nhà ở tạm bợ. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách sau thiên tai mà còn là biểu hiện sinh động trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhân dân”-đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.