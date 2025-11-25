Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Tỷ lệ đoàn viên, hội viên trong toàn Quân đoàn chiếm hơn 75% quân số và là lực lượng nòng cốt, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Từ khi thành lập đến nay, công tác Đoàn và công tác hội có sự chuyển biến toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên đổi mới cả về nội dung và hình thức; các phong trào thanh niên, phụ nữ bám sát nhiệm vụ chính trị, từng bước đi vào chiều sâu và ngày càng thiết thực.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Phó Chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: P.D

Nhiều mô hình, chương trình và cuộc vận động được triển khai hiệu quả như: hỗ trợ xây dựng 3 “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 240 triệu đồng; mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp” với số tiền tiết kiệm của đoàn viên thanh niên đạt 22,3 tỷ đồng; mô hình “Bát nước thao trường” đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện…

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, hội vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng ngày càng toàn diện. Các tổ chức Đoàn, hội đã giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng vượt chỉ tiêu nghị quyết; hoạt động phối hợp, kết nghĩa với đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương được mở rộng và duy trì hiệu quả, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân-dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với những kết quả đạt được, 50 tập thể và 85 cá nhân được Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân đoàn khen thưởng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hành động. Ảnh: P.D

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, góp ý vào dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI và dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long ghi nhận và biểu dương những kết quả các tổ chức quần chúng đạt được thời gian qua. Thiếu tướng yêu cầu các tổ chức Đoàn và hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy Đảng và Chương trình hành động của hội nghị.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng động cơ, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đoàn viên, hội viên; tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống, trang bị cách ứng xử, xử lý tình huống trong công tác, huấn luyện, gia đình và các mối quan hệ xã hội.

Các tổ chức Đoàn, hội cần mở rộng hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp với các tổ chức Đoàn, tổ chức hội của địa phương. Đặc biệt, các đại biểu dự hội nghị phải nêu cao tính gương mẫu, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và là lực lượng nòng cốt đưa tinh thần hội nghị vào thực tiễn.

Đại diện lãnh đạo Quân đoàn tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự đại hội cấp trên. Ảnh: P.D

Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI gồm 18 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII gồm 5 đồng chí.

11 tập thể vinh dự nhận giấy khen của Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Ảnh: P.D

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng giấy khen cho 11 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng.