Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, hai đơn vị đã thảo luận và thống nhất nội dung phối hợp chung về công tác giáo dục, đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học hậu cần, kỹ thuật, tài chính quân sự và công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

1.jpg
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: P.D

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường đoàn kết, gắn kết và tương hỗ giữa hai đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34.

Nguyên tắc phối hợp được xác định là bám sát chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; tuân thủ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, đơn vị; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Việc phối hợp được tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ theo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng hai bên; bảo đảm thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết sẽ được tiến hành thường xuyên để kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả các nội dung phối hợp.

Hai bên chủ động phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trên tinh thần đoàn kết và thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong mọi tình huống.

z7260274869032-6724d7b0a4255bd4965b5a931845aed7.jpg
Đại diện lãnh đạo Học viện Hậu cần tặng quà lưu niệm cho Quân đoàn 34. Ảnh: P.D

Dịp này, hai đơn vị đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần gắn kết, trách nhiệm và quyết tâm cùng nhau triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất.

