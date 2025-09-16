Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

“Một phút cũng luyện, một giây cũng rèn…”

Cuối tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công.

Công tác huấn luyện trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn. Ảnh: H.P

Để có được kết quả đó, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện theo quy định, đảm bảo tốt địa điểm diễn tập. Tổ chức bồi dưỡng cho khung tập và diễn tập thử một số nội dung trước khi bước vào diễn tập chính thức.

Quá trình thực hành diễn tập, việc điều hành các cuộc họp đúng thủ tục nguyên tắc, đề ra nghị quyết sát đúng, nắm chắc phương châm, phương pháp trong xử lý các tình huống. Từ đó phát huy tốt vai trò của khung diễn tập trong từng giai đoạn diễn tập, từng vấn đề huấn luyện.

Theo đại tá Tô Bắc-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, cuộc diễn tập đã đáp ứng yêu cầu sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chủ trì, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, phù hợp với mô hình mới gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý tốt các tình huống.

Trước đó, cơ quan CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tiến hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2025.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành động của người chỉ huy đến các cơ quan đúng thứ tự, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng và bám sát kịch bản điều hành. Phương pháp, tác phong của chỉ huy kiên quyết, sát với tình hình thực tế, vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, xử trí tình huống linh động, sáng tạo bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị và các địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-nhìn nhận: “Qua việc luyện tập này sẽ kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ, khả năng tác chiến, tham mưu của cơ quan quân sự đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương sau khi sáp nhập, tổ chức lại bộ máy; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của LLVT trong các tình huống về quốc phòng”.

Huấn luyện có trọng tâm, sát nhiệm vụ, địa bàn

Trực tiếp đến kiểm tra tại Đại đội Trinh sát cơ giới 1 vào ngày 9.9, đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy truyền thống “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” của lính trinh sát. Từ đó, đơn vị phải duy trì nền nếp chế độ huấn luyện, rèn luyện ý chí, thể lực, nghiệp vụ; mọi hành động đều khéo léo, chuẩn xác, linh hoạt, thuần thục.

Lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động về lực lượng, phương tiện để tham gia phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: H.P

Trong công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, diễn tập; lấy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện làm then chốt. Việc tổ chức huấn luyện tác chiến cho bộ đội được thực hiện trong nhiều điều kiện, môi trường và được áp dụng toàn diện trong huấn luyện cả bộ đội thường trực, quân nhân dự bị và dân quân tự vệ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh cho biết thêm: Đơn vị chú trọng thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, vận dụng linh hoạt, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp khi tổ chức huấn luyện các đối tượng. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị; huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, môi trường tác chiến và thực tế chiến đấu, có cường độ cao, kết hợp lý thuyết với thực hành, trong đó lấy thực hành làm chính. Nhờ đó, giai đoạn 2020 - 2025, kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi trên 79,12%, tăng 3,62% so với giai đoạn trước.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tế đơn vị, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã xây dựng tiến trình biểu, giáo án, thống kê huấn luyện nghiêm túc; tổ chức thực hiện bảo đảm nội dung, thời gian, quân số, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh-khẳng định: “Công tác huấn luyện của BĐBP đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, đi vào nền nếp, sát thực tế, hiệu quả, thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra. Cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.