Lữ đoàn Công binh 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(GLO)- Sáng 13-12, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (13/12/1965 - 13/12/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại tướng Phan Văn Giang-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị.

Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34; Thiếu tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34; lãnh đạo Binh chủng Công binh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 34; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7.

Đại tá Đinh Quang Thái-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7 trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trung

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Đinh Quang Thái-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7-khẳng định: Được thành lập trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, đơn vị đã nhanh chóng trưởng thành, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chiến đấu và bảo đảm cơ động trên các chiến trường quan trọng như Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng (Thượng Lào), Trị-Thiên-Huế, Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình chiến đấu, mở đường, rà phá bom mìn, bảo đảm giao thông; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn giữ vững ý chí quyết chiến quyết thắng, nêu cao tinh thần kiên cường, sáng tạo và đoàn kết.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Trung

Ghi nhận những chiến công và đóng góp đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, Lữ đoàn Công binh 7 vinh dự 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 26 huân chương Quân công, 8 huân chương chiến công các hạng.

Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng Co.

Trong thời kỳ đổi mới và xây dựng đất nước, Lữ đoàn Công binh 7 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; là lực lượng nòng cốt của Quân đoàn 34 trong phòng-chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, xây dựng công trình quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tích cực làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Quân đoàn 34 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn Công binh 7. Ảnh: Minh Trung

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Quân đoàn 34 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn Công binh 7 vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chúc mừng, Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí khắc phục khó khăn và những nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7.

Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trung

Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy Đảng các cấp; nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng linh hoạt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, thực hiện có hiệu quả “3 thực chất”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp; phát huy truyền thống “Quyết thắng-Sáng tạo-Tự lực-Đoàn kết-Kỷ luật” trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.