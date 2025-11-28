Lữ đoàn Công binh 7 hỗ trợ người dân ổn định nơi ở sau mưa lũ

(GLO)- Ngày 28-11, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) trao quà và hỗ trợ bà Võ Thị Trước (trú thôn Plơi Rngôl) chuyển về nơi ở mới tại thôn Ma Rin 3, xã Ia Pa. Đây là một trong những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Nước lũ đã cuốn trôi căn nhà và làm hư hỏng toàn bộ tài sản khiến cuộc sống của gia đình bà Trước gặp nhiều khó khăn. Để giúp gia đình bà Trước sớm ổn định cuộc sống, Lữ đoàn Công binh 7 phối hợp với chính quyền xã Ia Pa huy động 60 ngày công cải tạo một phòng học cũ tại thôn Ma Rin 3 thành nơi ở tạm.

Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) thăm, tặng quà gia đình bà Võ Thị Trước. Ảnh: T.D

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã tiến hành gia cố nền móng, thay mái, quét dọn và lắp đặt các hạng mục thiết yếu, bảo đảm chỗ ở an toàn, sạch sẽ. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn đóng góp 3 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình bà Trước.

Lữ đoàn Công binh 7 sửa chữa nơi ở tạm cho gia đình bà Trước. Ảnh: T.D

Song song với việc hỗ trợ gia đình bà Trước, từ ngày 20 đến 28-11, 150 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Ia Pa và Ia Tul. Các hoạt động bao gồm dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, nạo vét bùn, đào mương thoát nước, sửa chữa đường giao thông và nhà ở cho người dân.

Những việc làm thiết thực này tiếp tục khẳng định tinh thần “Vì nhân dân quên mình” của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 trong những ngày mưa lũ.