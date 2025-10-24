Quân đoàn 34 bế mạc hội thi “Trạm chế biến tập trung”

(GLO)- Ngày 24-10, Quân đoàn 34 đã bế mạc hội thi “Trạm chế biến tập trung” cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương năm 2025. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Văn Cương-Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đơn vị.

Hội thi diễn ra trong 12 ngày, với sự tham gia của 16 trạm chế biến đến từ các trung đoàn, lữ đoàn và đơn vị tương đương thuộc Quân đoàn 34. Các đội thực hiện một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mô hình tổ chức; quy mô, trang-thiết bị; ghi chép sổ sách, hạch toán, quyết toán; công tác khai thác, tạo nguồn và chế biến thực phẩm; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong chế biến và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quang cảnh lễ bế mạc hội thi "Trạm chế biến tập trung" Quân đoàn 34. Ảnh: T.D

Qua hội thi, các đơn vị thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy tốt khả năng tổ chức, quản lý trạm chế biến tập trung trong điều kiện dã ngoại. Nhiều đội đã có giải pháp hiệu quả trong tận dụng nguyên liệu sẵn có, tổ chức bữa ăn khoa học, hợp khẩu vị bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng nuôi quân.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Cương biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nỗ lực khắc phục khó khăn của các tập thể, cá nhân tham gia hội thi. Đồng thời nhấn mạnh, hội thi là dịp đánh giá toàn diện chất lượng công tác bảo đảm hậu cần tại các đơn vị, nhất là năng lực tổ chức chế biến, phục vụ bộ đội trong huấn luyện, dã ngoại và sẵn sàng chiến đấu.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: T.D

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc, 2 giải nhất, 6 giải nhì, 4 giải ba, 2 giải khuyến khích và 24 giải nội dung cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.