Tổ chức Ngày hội thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông

VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
(GLO)- Ngày 21-10, tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34), Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 34 và các đơn vị tổ chức Ngày hội thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông năm 2025.

z7139764555863-d72e8507916f51d8b4f559ffd138fc91.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự Ngày hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quang Minh-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lê Kim Thành-Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các địa phương, đơn vị.

Theo lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, những năm qua tuổi trẻ Quân đội đã phối hợp với các tổ chức, lực lượng ngoài Quân đội tổ chức tuyên truyền, giáo dục và triển khai các mô hình như: “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, vi phạm Luật giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”. Quán triệt, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tuổi trẻ Quân đội đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể; đặc biệt hằng năm Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức phát động Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như sinh hoạt chính trị, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, các hình thức sân khấu hóa…

z7139798632864-0389dd25e8d169d67de801fb2107fa10.jpg
Các đại biểu tham gia tuần hành cổ động Ngày hội thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát động ngày hội, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện các nội dung trọng tâm của Năm an toàn giao thông 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai” và các tiêu chí của Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng “Văn hoá giao thông”; thực hiện tốt Cuộc vận động 50, xây dựng nếp sống có văn hoá, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đề nghị đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị phải luôn ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông; đề cao trách nhiệm làm gương và vận động mọi người tham gia giao thông an toàn.

z7139801203118-00e1c65d0a8de24be240c9626fd8c39e.jpg
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà truyền thống Sư đoàn 320. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngay sau lễ phát, các đại biểu đã tuần hành, biểu dương lực lượng, tuyên truyền về ngày hội văn hóa giao thông; tham quan khu kỹ thuật của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320. Trước đó, các đại biểu tham dự ngày hội đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà truyền thống Sư đoàn 320 để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh.

