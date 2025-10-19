(GLO)- Quân đoàn 34 vừa tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập và trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34.

Dự buổi lễ có Trung tướng Tạ Quang Khải-Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Các đại biểu dự buổi lễ Công bố Quyết định thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34. Ảnh: T.D

Thực hiện Nghị quyết số 1611/NQ-UBTVQH15 ngày 23-4-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 29-7-2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3630/QĐ-BQP về việc thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34, trực thuộc Viện Kiểm sát quân sự Trung ương. Đây là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức hệ thống Viện Kiểm sát quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Trung tướng Tạ Quang Khải đã trao các quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa-Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện Kiểm sát quân sự Trung ương giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34; Đại tá Dương Thanh Tùng-Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát quân sự Trung ương giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34; Thượng tá Hoàng Thanh Đức-Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng ban Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án và khiếu tố Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tạ Quang Khải khẳng định việc thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp trong Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, thực hành quyền công tố, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Quân đoàn 34 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lễ công bố Quyết định thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34. Clip: Quang Thắng

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của 2 cấp Viện sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.