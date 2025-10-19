Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Quân đoàn 34 vừa tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập và trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34.

Dự buổi lễ có Trung tướng Tạ Quang Khải-Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

b151c91bc1324c6c1523.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ Công bố Quyết định thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34. Ảnh: T.D

Thực hiện Nghị quyết số 1611/NQ-UBTVQH15 ngày 23-4-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 29-7-2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3630/QĐ-BQP về việc thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34, trực thuộc Viện Kiểm sát quân sự Trung ương. Đây là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức hệ thống Viện Kiểm sát quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Trung tướng Tạ Quang Khải đã trao các quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa-Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện Kiểm sát quân sự Trung ương giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34; Đại tá Dương Thanh Tùng-Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát quân sự Trung ương giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34; Thượng tá Hoàng Thanh Đức-Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng ban Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án và khiếu tố Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tạ Quang Khải khẳng định việc thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp trong Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, thực hành quyền công tố, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Quân đoàn 34 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lễ công bố Quyết định thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34. Clip: Quang Thắng

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của 2 cấp Viện sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

Chính trị

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

Chính trị

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null