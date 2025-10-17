Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 kiểm sát việc bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi sáp nhập tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 thực hiện thủ tục kiểm sát việc bắt giữ tàu biển.

Theo hồ sơ, ngày 6-10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Công ty cổ phần (PVFCCo) gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 1 bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun vận chuyển 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate từ cảng Trung Quốc đến cảng Quy Nhơn theo hợp đồng mua bán với Samsung C&T Singapore Pte Ltd.

Cụ thể, tàu cập cảng Quy Nhơn ngày 1-10 để dỡ hàng. Quá trình dỡ, chủ hàng phát hiện lô phân bị nhiễm bẩn tại hầm số 2. Đến ngày 2-10, nắp hầm đóng chậm khiến hàng ở các hầm số 1, 2, 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

PVFCCo ước tính tổn thất khoảng 300.000 USD, yêu cầu Tòa án ra quyết định bắt giữ tàu để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại hàng hải.

Tàu Zhi Ying Chang Shun neo đậu tại cảng Quy Nhơn và bị giữ trong 30 ngày. Ảnh: ĐVCC

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, xét thấy yêu cầu của PVFCCo có cơ sở, ngày 9-10, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã ban hành quyết định về việc bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun trong thời hạn tối đa 30 ngày. Đồng thời, Tòa án phong tỏa số tiền 30 tỷ đồng của PVFCCo cho đến khi có quyết định giải tỏa để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo Điều 129 và 130 Bộ luật Hàng hải 2015 (sửa đổi 2025), từ ngày 1-7-2025, thẩm quyền bắt giữ tàu biển thuộc Tòa án nhân dân khu vực nơi tàu đang hoạt động hàng hải. Do tàu Zhi Ying Chang Shun đang hoạt động tại cảng Quy Nhơn nên Toà án nhân dân khu vực 1 là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Sau khi nhận quyết định, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã tiến hành kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong quá trình bắt giữ tàu, đảm bảo các điều kiện về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính và việc thi hành quyết định được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.