Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 kiểm sát việc bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 vừa thực hiện kiểm sát việc bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun (Panama) nhằm đảm bảo việc giải quyết khiếu nại hàng hải đúng quy định pháp luật.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi sáp nhập tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 thực hiện thủ tục kiểm sát việc bắt giữ tàu biển.

Theo hồ sơ, ngày 6-10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Công ty cổ phần (PVFCCo) gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 1 bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun vận chuyển 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate từ cảng Trung Quốc đến cảng Quy Nhơn theo hợp đồng mua bán với Samsung C&T Singapore Pte Ltd.

Cụ thể, tàu cập cảng Quy Nhơn ngày 1-10 để dỡ hàng. Quá trình dỡ, chủ hàng phát hiện lô phân bị nhiễm bẩn tại hầm số 2. Đến ngày 2-10, nắp hầm đóng chậm khiến hàng ở các hầm số 1, 2, 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

PVFCCo ước tính tổn thất khoảng 300.000 USD, yêu cầu Tòa án ra quyết định bắt giữ tàu để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại hàng hải.

tau-bi-giu.jpg
Tàu Zhi Ying Chang Shun neo đậu tại cảng Quy Nhơn và bị giữ trong 30 ngày. Ảnh: ĐVCC

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, xét thấy yêu cầu của PVFCCo có cơ sở, ngày 9-10, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã ban hành quyết định về việc bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun trong thời hạn tối đa 30 ngày. Đồng thời, Tòa án phong tỏa số tiền 30 tỷ đồng của PVFCCo cho đến khi có quyết định giải tỏa để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo Điều 129 và 130 Bộ luật Hàng hải 2015 (sửa đổi 2025), từ ngày 1-7-2025, thẩm quyền bắt giữ tàu biển thuộc Tòa án nhân dân khu vực nơi tàu đang hoạt động hàng hải. Do tàu Zhi Ying Chang Shun đang hoạt động tại cảng Quy Nhơn nên Toà án nhân dân khu vực 1 là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Sau khi nhận quyết định, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã tiến hành kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong quá trình bắt giữ tàu, đảm bảo các điều kiện về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính và việc thi hành quyết định được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Pháp luật

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

Pháp luật

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Tin tức

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

Tin tức

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

null