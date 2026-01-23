Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an Gia Lai phát hiện vụ sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUÝ HIỀN, QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm vừa được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, vào đêm 20-1, Phòng Cảnh sát kinh tếphối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông tiến hành kiểm tra phòng trọ số 4 do bà Đinh Thị Đâu (SN 1988, trú thôn Tường Sơn, xã Xuân An) thuê tại khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông.

glo-bot-ngot-gia-2.jpg
Cơ quan Công an làm việc với Đinh Thị Đâu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ này một số lượng lớn bột ngọt và hạt nêm giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, gồm: máy ép, máy hút chân không, bao bì in nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều gói sản phẩm đã được đóng gói hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, tang vật thu giữ gồm 307 gói bột ngọt, hạt nêm giả tương đương 127 kg mang các nhãn hiệu Knorr, A-One; 20 bao phụ gia thực phẩm ghi nhãn bằng tiếng Trung Quốc, tương đương 480 kg; cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan và 01 xe mô tô Honda Vision, biển kiểm soát 77L1-974.37.

glo-bot-ngot-gia-1.jpg
- Cơ quan Công an phát hiện bột ngọt giả tại nhà trọ bà Đâu.

Tại cơ quan Công an, bà Đinh Thị Đâu khai nhận đã thu mua bột ngọt và hạt nêm có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp, sau đó sử dụng máy móc để đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường kiếm lời.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, qua đấu tranh nhanh, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 xác định một số điểm tiêu thụ sản phẩm giả trên địa bàn tỉnh và thu hồi thêm 150 sản phẩm giả đã được bán ra trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Tin tức

(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Pháp luật

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

null