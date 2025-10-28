Đội Quản lý thị trường số 6 tuyên truyền nhận biết bột ngọt AJI-NO-MOTO thật và giả

(GLO)- Sáng 28-10, tại phường An Khê, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức tuyên truyền về phòng-chống sản xuất, kinh doanh bột ngọt (mì chính) giả nhãn hiệu AJI-NO-MOTO.

Tại buổi tuyên truyền, các hộ kinh doanh được nghe phổ biến các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh bột ngọt, tránh tình trạng hàng hóa không hợp pháp, không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ; các quy định có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, các hộ kinh doanh còn được hướng dẫn nhận biết sản phẩm AJI-NO-MOTO giả với các hình thức gian lận phổ biến như làm giả bao bì, sang chiết, đóng gói lại sản phẩm và ghi sai thông tin về nguồn gốc, xuất xứ…

Sau khi được tuyên truyền, 30 hộ kinh doanh tại khu vực chợ An Khê đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.