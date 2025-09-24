Gia Lai: Phát hiện 399 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389), trong tháng 9-2025, các đơn vị thành viên của Ban đã phát hiện 399 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra hàng hóa nhằm đảm bảo chất lượng đến người tiêu dùng. Ảnh: V.T

Theo đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 1 vụ về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Xử phạt vi phạm hành chính 393 vụ, thu nộp phạt vào ngân sách Nhà nước hơn 8 tỷ đồng, gồm hơn 3,4 tỷ đồng tiền phạt và phạt bổ sung truy thu thuế hơn 4,6 tỷ đồng.

Cụ thể, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 76 vụ vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Ngành Thuế tỉnh xử lý 290 vụ với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Lực lượng Công an phát hiện, xử lý 6 vụ sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; ngoài ra, phối hợp với các đội quản lý thị trường tỉnh phát hiện 2 vụ kinh doanh hàng hóa giả, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trên lĩnh vực Lâm nghiệp, Bộ đội Biên phòng phát hiện 1 vụ tàng trữ lâm sản trái phép; lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác phối hợp phát hiện, bắt giữ 25 vụ vi phạm gian lận thương mại trong quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản, xử phạt vi phạm hành chính 24 vụ, thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 166 triệu đồng…

Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành Ia Khươl tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật ra vào tỉnh nhằm hạn chế dịch bệnh. Ảnh: N.D

Trên lĩnh vực Nông nghiệp, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát dịch bệnh động vật tại các đầu mối giao thông; tổ chức tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá cho ngư dân…

Đặc biệt, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thường xuyên tuyên truyền trực tiếp, cũng như thông qua các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng mua sắm cho người tiêu dùng.