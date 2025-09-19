Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiêu hủy gần 5 tấn da heo không rõ nguồn gốc tại cơ sở lạp xưởng Gia Quý

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 19-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết: Các cơ quan chức năng đã buộc tiêu hủy gần 5 tấn da heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc phát hiện tại cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý (số 842-844, Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

Việc tiêu hủy được thực hiện trong ngày 18-9, tại khu xử lý chất thải rắn thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (phường Quy Nhơn Tây). Công tác tiêu hủy được hoàn tất vào lúc 19 giờ cùng ngày.

tieu-huy-da-heo.jpg
Số da heo bốc mùi hôi thối phát hiện tại cơ sở lạp xưởng Gia Quý được đưa đi tiêu hủy. Ảnh: ĐVCC

“Để đảm bảo môi trường, da heo trong các phuy nhựa được cho vào các bao ni lông, bên ngoài bọc bao tải, vận chuyển bằng xe tải kín thùng, không để rò rỉ mùi hôi. Hoạt động tiêu hủy được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng tiêu hủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật”, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường cho biết.

Trước đó, ngày 17-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện 4,9 tấn da heo chứa trong 98 phuy nhựa đã bốc mùi hôi thối, đổi màu.

20.jpg
Gần 5 tấn da heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc chứa trong các phuy nhựa tại cơ sở Gia Quý. Ảnh: Nguyễn Chơn

Số da heo nói trên do hộ kinh doanh mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hoạt động tiêu hủy da heo được hoàn tất vào tối 18-9. Clip: ĐVCC
