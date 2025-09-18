Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 5 tấn da heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc tại cơ sở lạp xưởng Gia Quý

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 17-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất lạp xưởng của Hộ kinh doanh Gia Quý (số 842-844, Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang kinh doanh các sản phẩm gồm: Lạp xưởng Gia Quý loại đặc biệt - khối lượng 1,4 tấn, Lạp xưởng Gia Quý loại 1 - khối lượng 1,1 tấn. Ngoài ra còn có 700 kg Lạp xưởng Gia Quý loại 1 chưa đóng gói.

22.jpg
Kho lạnh bảo quản nguyên liệu của cơ sở tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Chơn

Số lạp xưởng mà hộ kinh doanh Gia Quý bày bán được sản xuất tại cơ sở, sử dụng các loại nguyên liệu thịt đùi heo, mỡ heo... có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo.

Qua kiểm tra, tại hộ kinh doanh có 2 tấn thịt đùi heo, 3 tấn mỡ heo có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo.

Riêng 4,9 tấn da heo được chứa trong 98 phi nhựa màu xanh đã bốc mùi hôi thối, đổi màu. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

20.jpg
4,9 tấn da heo được chứa trong 98 phi nhựa màu xanh đã bốc mùi hôi thối, đổi màu. Ảnh: Nguyễn Chơn

Số da heo nói trên, hộ kinh doanh mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu các loại lạp xưởng nói trên để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Hoạt động kiểm tra tại cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý. Clip: Nguyễn Chơn

“Chi cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm vi phạm của cơ sở. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân”- ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, khẳng định.

null