Vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao: Phạt cơ sở nấu cỗ 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng

(GLO)- Ngày 4-9, thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử phạt cơ sở nấu cỗ 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng.

Theo đó, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng với đại diện Trung tâm Y tế Phú Thiện, UBND xã Ia Hiao đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền, thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai. Đây là cơ sở đã nấu cỗ tân gia gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nói trên.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm ATTP tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền, thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở đã mắc các lỗi vi phạm về ATTP sau: Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Đoàn đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về ATTP nêu trên với tổng số tiền 35.000.000 đồng. Ngoài ra, cơ sở còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 tháng đối với hành vi chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị cơ sở phối hợp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cơ sở y tế trong công tác điều trị và chi trả các chi phí liên quan đến việc điều trị của bệnh nhân. Yêu cầu cơ sở dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong thời hạn 2 tháng theo hiệu lực của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị cơ sở khắc phục những hành vi vi phạm về ATTP nêu trên, đồng thời liên hệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Qua kiểm tra đột xuất ATTP tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền, thôn Thanh Bình (xã Ia Hiao), Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở vi phạm nhiều lỗi trong lĩnh vực ATTP. Ảnh: CTV

Đối với chính quyền địa phương, đoàn đề nghị UBND xã Ia Hiao tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, chú trọng đối với loại hình kinh doanh ăn uống lưu động. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các cơ sở có các hành vi vi phạm về ATTP.

Ngành chức năng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn các biện pháp đảm bảo ATTP trong sơ chế, chế biến. Hạn chế đến mức thấp nhất việc sơ chế, chế biến thực phẩm ngay tại hộ gia đình tổ chức tiệc để kiểm soát chặt chẽ việc lây nhiễm chéo các yếu tố gây ô nhiễm trong chế biến, bảo quản thực phẩm. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn các biện pháp đảm bảo ATTP trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm, chỉ lựa chọn các đơn vị tổ chức dịch vụ uy tín, có đủ giấy tờ liên quan về ATTP.

Được biết, tiệc tân gia tại gia đình ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) với khoảng 220 người tham dự (ông Đối thuê Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền nấu cỗ). Đến khoảng 16 giờ 25 phút, ngày 29-8, những người ăn cỗ có biểu hiện ngộ độc thực phẩm được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị. Thống kê, Trung tâm Y tế Phú Thiện đã tiếp nhận 60 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa đã tiếp nhận 91 bệnh nhân (tổng cộng 151 bệnh nhân), các bệnh nhân đều có cùng triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, ỉa chảy.

Đến ngày 4-9, tất cả bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe, xuất viện.