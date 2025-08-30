Vụ ngộ độc thực phẩm với 131 người mắc tại xã Ia Hiao: Tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe

(GLO)- Chiều 30-8, Sở Y tế Gia Lai thông tin: Tất cả bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao) làm 131 người mắc đều đã ổn định sức khỏe, không có trường hợp tử vong.

Theo đó, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nơi tổ chức tiệc tân gia nhà ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai). Ngay sau khi nhận được tin báo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp với UBND xã Ia Hiao và Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa tổ chức điều tra, xác minh tại địa bàn.

Ngay sau khi có thông tin, chiều 29-8, Sở Y tế đã nhanh chóng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế, trạm y tế xã điều tra, xác minh làm rõ. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 28-8, nhà ông Ksor Đối tổ chức tiệc tân gia có ăn uống tại nhà với lượng khách mời 220 người. Gia đình thuê Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (do bà Nguyễn Thị Hiền, SN 1975 là chủ hộ kinh doanh), địa chỉ thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai phục vụ món ăn với thực đơn gồm các món: Bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram; bò nhúng khổ qua; gà quay mật ong; xôi song hỷ; heo xào sả ớt; gỏi bắp bò; lẩu hải sản, bún tươi; sữa chua; bia chai, nước ngọt và đá viên dùng liền.

Sau khi ăn các món trên tại bữa tiệc, một số khách mời còn đem thức ăn dư về cho người nhà cùng ăn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một số người ăn xuất hiện các triệu chứng đau bụng, ỉa chảy, buồn nôn, nôn, sốt.

Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế Ayun Pa, Phú Thiện làm tốt công tác thu dung và điều trị cho người bệnh. Ảnh: CTV

Đến khoảng 16 giờ 25 phút, ngày 29-8, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị với các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng nước, đau đầu, sốt, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Qua hồi cứu hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa, các bệnh nhân vào viện rải rác, trong đó, người vào viện đầu tiên lúc 16 giờ 25 phút ngày 29-8 với các triệu chứng chính: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, ỉa chảy; một số ít người bệnh có thêm triệu chứng đau đầu, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Tính đến 23 giờ 50 phút, ngày 29-8, Trung tâm Y tế Phú Thiện đã tiếp nhận 58 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa đã tiếp nhận 73 bệnh nhân; tổng cộng 131 bệnh nhân và đều có cùng triệu chứng trên.

Do số thực ăn đã dùng hết nên ngành chức năng không lấy được mẫu thực phẩm.

Bác sĩ CKII Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-cho biết: Ngay sau khi có thông tin, chiều 29-8, Sở Y tế đã nhanh chóng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế, trạm y tế xã điều tra, xác minh; đồng thời Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức tốt công tác thu dung điều trị tại chỗ, đảm bảo thuốc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngoài ra đơn vị y tế cho xe cứu thương xuống tận thôn để đưa người bệnh lên cấp cứu kịp thời; rà soát người có tham gia ăn uống để không bỏ sót bệnh nhân…

Đến chiều 30-8, tất cả bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe, không có trường hợp tử vong. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, ngành Y tế tổ chức truyền thông tại chỗ cho gia đình, các bệnh nhân xảy ra ngộ độc về nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi sử dụng các thực phẩm chín nhưng để lâu ở nhiệt độ thường, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

“Sáng 30-8, Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam tiếp tục xuống Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa để giám sát, chỉ đạo công việc. Ghi nhận đến chiều 30-8, tổng số 131 bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được điều trị và theo dõi”-Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng thông tin.

Liên quan vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã đề nghị Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.