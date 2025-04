Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

(GLO)- Chiều 8-4, Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Sở Y tế Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiểm tra đột xuất tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương (535 Phạm Văn đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku) để xác minh thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại đây.

Chiều 8-4, anh Hồ Ngọc Duy (tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku) phản ánh với ngành chức năng về việc con gái anh đang theo học tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi đi học về.

Cụ thể, chiều thứ sáu, ngày 4-4, sau khi đón con ở nhóm lớp về, con gái anh có triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt cao, tiêu chảy…và được gia đình đưa đi khám tại bác sĩ tư. Tuy nhiên bệnh nhân đông nên gia đình cho cháu về và mua toa thuốc do bác sĩ kê cùng triệu chứng để điều trị cho cháu.

Các học sinh Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương ăn bữa xế. Ảnh: Như Nguyện

Anh Duy cho biết: Con gái anh 27 tháng tuổi và theo học tại nhóm lớp này được 10 tháng, đây là lần thứ 2 cháu có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi đi học tại nhóm lớp về. Qua tìm hiểu, không chỉ con anh mà còn có một số cháu khác học tại nhóm lớp này cũng có các triệu chứng tương tự vào cùng thời gian.

Nhằm làm rõ sự việc, anh Duy đã liên hệ nhà trường để hỏi rõ thêm thông tin về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại nhóm lớp nhưng không được giải thích thỏa đáng, vì vậy anh báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Trang-Chủ Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương thông tin: Nhóm lớp hiện có 70 học sinh theo học. Sau buổi học ngày thứ sáu (4-4) thì các học sinh nghỉ lễ và thứ 3 ngày 8-4, các học sinh mới đi học trở lại.

“Sáng 8-4, có 6 cháu nghỉ học (con của anh Duy trong số này); trong đó 2 cháu phụ huynh xin phép vắng vì trẻ bị viêm ruột, 2 cháu không rõ lý do, 2 cháu còn lại do đi du lịch cùng gia đình chưa về. Về vấn đề an toàn thực phẩm, nhóm lớp luôn chủ động thực hiện tốt các quy định và trước giờ chưa từng để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại đây”- bà Trang cho hay.

Đoàn kiểm tra công tác lưu mẫu tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương. Ảnh: Như Nguyện

Qua thông tin nhà trường cung cấp, đoàn kiểm tra loại trừ 2 cháu nghỉ do đi du lịch cùng gia đình, ngoài thông tin của anh Hồ Ngọc Duy phản ánh nghi ngờ con bị ngộ độc thực phẩm, thì 3 phụ huynh còn lại đều khẳng định các con còn nhỏ, sức đề kháng yếu nên đau ốm là việc khó tránh khỏi và gia đình không thắc mắc hay nghi ngờ gì về vấn đề an toàn thực phẩm tại nhóm lớp.

Qua kiểm tra thực tế, bà Nguyễn Thị Trang-Chủ nhóm lớp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm. Nhóm lớp có tổ chức lưu mẫu thức ăn theo quy định. Tuy nhiên, số mẫu thực phẩm lưu hôm thứ 6, ngày 4-4 vừa qua do đã quá thời hạn lưu mẫu nên đã hủy theo quy định nên đoàn không lấy mẫu thực phẩm. Qua kiểm tra, khu vực bếp bố trí sắp xếp chưa hợp lý, đoàn đã hướng dẫn cơ sở sắp xếp phù hợp, đảm bảo an toàn theo quy định.

Qua điều tra, xác minh thông tin từ phụ huynh và qua kiểm tra điều kiện thực tế tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương, ông Nguyễn Văn Đang-Trưởng phòng Quản lý an toàn thực phẩm, Trưởng đoàn kiểm tra khẳng định không đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

“Đoàn đánh giá cao tinh thần phản ánh của phụ huynh, sự phối hợp của chủ nhóm lớp. Thời gian tới, đề nghị chủ nhóm lớp bố trí khu vực bếp ăn khoa học và vệ sinh sạch sẽ hơn, đồng thời đề nghị Trung tâm Y tế TP. Pleiku tiếp tục kiểm tra đột xuất đối với nhóm lớp trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện có vi phạm”- ông Đang nhấn mạnh.

Theo bà Lê Thị Miền-Trưởng Trạm y tế phường Đống Đa, thời gian qua, ngành chức năng và địa phương cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương. Qua các lần kiểm tra, nhóm lớp không vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào tại nhóm lớp này.