Trao hàng hóa cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An

(GLO)- Chiều 7-8, chị Mai Thị Ngọc Ánh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) cho biết: Các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện Gia Lai vừa hoàn thành chuyến đi trao hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An.

Địa điểm đoàn đến hỗ trợ là 2 xã Bắc Lý và Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) với số hàng hóa gồm: 670 thùng mì tôm, 2 tấn gạo, 750 lốc nước lọc, 15 thùng xúc xích, 42 thùng sữa, 97 hộp cá cơm rang tỏi ớt (hộp 300 gram), 50 hộp cá hộp, 300 kg chanh tươi, 92 chai mật ong (chai 350 ml) và 2 tấn chuối.

z6883180172069-3e7475a52c968fd5eb4546d31b2a301f.jpg
Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và các đơn vị phối hợp chụp ảnh lưu niệm trước chuyến thăm, hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An. Ảnh: CLB cung cấp

Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ 120 cái chăn mới; 458 bì quần áo cũ và 86 bì quần áo mới; 600 cuốn vở học sinh và nhiều hàng hóa khác như: bỉm, xoong nồi, chậu, xà phòng…

Bên cạnh hàng hóa, nhu yếu phẩm, đoàn cũng đã nhận được 30,5 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ bà con vùng lũ; trong đó, chi hỗ trợ 3 triệu đồng cho công tác cứu trợ Chữ thập đỏ xã bao gồm hỗ trợ xăng cho xuồng chở hàng cứu trợ và mua thuốc... Số còn lại, đoàn mua hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ

Theo Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang, chuyến đi hỗ trợ bà con vùng lũ đã thành công nhờ có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng Quân đội đóng chân trên địa bàn và sự chung tay, góp sức của các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện tại tỉnh Gia Lai gồm: Câu lạc bộ 0 đồng An Phú, Team Nam Yang, Nhà xe Hùng Cường, bạn Nam Vlog.

z6883180134569-7527c53915f2228e6791bda12bdd4265.jpg
Đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Quân đội đóng chân trên địa bàn trao hàng hỗ trợ người dân 2 xã xã Bắc Lý và Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An). Ảnh: CLB cung cấp

Qua kêu gọi ủng hộ, đoàn đã nhận được sự sẻ chia, đóng góp của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm và người dân trong và ngoài tỉnh; qua đó, góp phần giúp bà con vùng lũ tại tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống.

null