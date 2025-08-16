Danh mục
Phân loại rác tại nguồn: Vướng từ thói quen đến hạ tầng

VĂN LỰC
(GLO)- Từ ngày 1-1-2025, việc phân loại rác tại nguồn đã trở thành quy định bắt buộc theo Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Thế nhưng, ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân chưa hình thành thói quen phân loại rác thải, hệ thống thu gom chưa đồng bộ, khiến quy định này chưa thực sự đi vào cuộc sống.

Phân loại xong vẫn gom chung

Hiện nay, tại hầu hết chung cư và nhà ở xã hội ở khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh, chủ đầu tư thường bố trí phòng chứa rác ở mỗi tầng để cư dân mang rác đến bỏ.

Tuy nhiên, trong phòng chứa rác thường chỉ có một thùng nhựa lớn để đựng tất cả các loại rác sinh hoạt. Điều này khiến nhiều cư dân dù đã phân rác thành 3 loại vẫn phải bỏ chung vào một thùng.

92.jpg
Thu gom rác thải trên địa bàn xã Phù Cát. Ảnh: V.L

Bà Nguyễn Thị Nhung (chung cư An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Hằng ngày, gia đình tôi đều phân rác thành 3 loại, bỏ vào 3 túi màu khác nhau. Nhưng khi đem rác đi bỏ, phòng chứa rác chỉ có 1 thùng nhựa, nên đành để chung. Thực tế này khiến tôi và nhiều cư dân mất động lực, dần trở nên thờ ơ với việc phân loại rác tại nguồn”.

Không chỉ ở chung cư, tại nhiều khu dân cư ở đô thị lẫn nông thôn, phần lớn người dân chưa có thói quen phân loại rác tại nhà. Một số nơi đã thực hiện phân loại, nhưng sau đó rác vẫn được gom chung trên xe thu gom để xử lý, khiến người dân nản lòng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải từ hộ gia đình chưa đồng bộ với việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác sau phân loại, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi.

Các mô hình phân loại rác tại nguồn hiện mới thí điểm ở một số xã xây dựng nông thôn mới, theo cụm 5 - 10 hộ hoặc phân tán, và gặp khó khăn trong việc duy trì, mở rộng.

Để quy định đi vào cuộc sống

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định bắt buộc phân loại rác tại nguồn, đồng thời đưa ra lộ trình cụ thể. Vì vậy, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần quyết liệt triển khai để quy định này thực sự đi vào đời sống.

93.jpg
Mô hình xử lý rác hữu cơ tập trung tại thôn Gia Lạc, xã Đề Gi. Ảnh: V.L

TS. Nguyễn Việt Cường-Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng: Để phân loại rác tại nguồn trở thành thói quen, cần nhiều yếu tố đồng hành, quan trọng nhất là hệ thống thu gom và xử lý đồng bộ, bảo đảm đầu ra phù hợp cho rác thải đã phân loại.

Bên cạnh đó, cần thay đổi hành vi, thói quen của người dân thông qua việc phát huy vai trò cộng đồng trong giám sát. Người dân không chỉ thực hiện, mà còn tham gia kiểm tra, nhắc nhở, phản ánh vi phạm, để việc phân loại trở thành nếp sống chung.

Bà Nguyễn Thị Xuân Biên-Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định-cho biết: “Quy định cho phép đơn vị thu gom từ chối rác chưa phân loại, nhưng để thuận lợi cho công việc, Công ty vẫn thu gom. Tuy nhiên, chúng tôi mong người dân nâng cao ý thức, tự giác phân loại. UBND các xã, phường cần tăng cường kiểm tra, phát huy vai trò giám sát cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai nhắc nhở để hình thành thói quen bền vững”.

Còn theo bà Hà Thị Thanh Hương-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc phân loại rác tại nguồn không chỉ là trách nhiệm của từng hộ riêng lẻ, mà cần một hệ sinh thái vận hành hiệu quả, từ hạ tầng, cơ chế giám sát đến trách nhiệm chính quyền. Quan trọng nhất là trang bị hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu sau phân loại.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu về chất thải; định kỳ điều tra, thống kê, cập nhật số liệu rác thải sinh hoạt để theo dõi, quản lý.

Đồng thời, khuyến khích cơ sở tái chế đầu tư công nghệ hiện đại, áp dụng sản xuất sạch; đẩy mạnh phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải. Tăng cường giám sát hành vi vứt rác không đúng nơi quy định bằng nhiều hình thức, trước mắt là qua hệ thống camera kết nối trực tuyến với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của tỉnh và các địa phương để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy định.

Người dân làng chài lan tỏa lối sống xanh

Người dân phường Quy Nhơn Đông lan tỏa lối sống xanh

(GLO)- Với việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh khu dân cư, người dân làng chài xã Nhơn Lý, Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông) đã tạo nên diện mạo xanh - sạch - đẹp, thân thiện với du khách.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

