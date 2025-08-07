Ẩn họa từ những đàn bò thả rông trên quốc lộ 25

Danh mục
LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Tình trạng bò thả rông trên quốc lộ 25 đã tồn tại từ lâu khiến các tài xế ngán ngẩm. Đã có những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra, song bài toán này vẫn chưa có lời giải.

Quốc lộ 25 là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Phú Yên (cũ) và khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Trong đó, đoạn qua tỉnh Gia Lai dài hơn 100 km, đi qua các xã Phú Túc, Ia Rsai, Uar, Ia Sao, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hrú, Chư Sê và phường Ayun Pa.

nguoi-chan-bo-thuong-de-bo-dan-hang-ngang-tren-quoc-lo-25-gay-kho-khan-cho-cac-phuong-tien-luu-thong-anh-van-ngoc.jpg
Những đàn bò dàn hàng ngang trên quốc lộ 25 gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Hầu hết các địa phương này thuộc khu vực nông thôn, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao và chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Đặc biệt, các xã như Phú Túc, Ia Rsai, Uar có số lượng bò rất lớn. Theo thống kê, huyện Krông Pa cũ có hơn 65.000 con bò.

Từ lâu, việc chăn thả bò trên quốc lộ đã gây ra không ít phiền toái cho người đi đường. Nhiều vụ va chạm đã xảy ra giữa các phương tiện với đàn bò. Không chỉ gây chấn thương cho người tham gia giao thông, thiệt hại tài sản cho chủ đàn bò, việc chăn bò thả rông trên quốc lộ còn dẫn đến những vụ việc thương tâm xảy ra.

Đã nửa tháng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 25 đoạn qua buôn Chư Bang (xã Ia Rsai), nhưng ông Vũ Văn Tam (trú xã Uar) vẫn chưa thể tin rằng con trai mình là anh V.V.T. (SN 2004) đã qua đời khi tông phải 1 con bò. Chiều 22-7, khi đang ở nhà, ông Tam nhận được cuộc gọi thất thanh của người quen báo tin rằng anh T. bị tai nạn giao thông cách nhà không xa.

luc-luong-chuc-nang-dang-kham-nghiem-hien-truong-vu-tai-nan-anh-duc-chinh.jpg
Anh T. đã tử vong tại chỗ sau khi tông vào 1 con bò trên quốc lộ 25 vào ngày 22-7.
﻿Ảnh: Đức Chinh

Vội vàng chạy đến hiện trường, song trong thâm tâm ông vẫn nghĩ con trai bị thương nhẹ vì chỉ tông... vào bò. Nhưng khi đến nơi, ông bàng hoàng thấy con mình đã tử vong tại chỗ, cạnh đó là chiếc xe máy và con bò bị tông nằm trên đường.

Ông Tam chia sẻ: “Tai nạn là điều không ai mong muốn nhưng người chăn nuôi cũng nên có trách nhiệm hơn với việc quản lý đàn bò của mình. Lâu nay, nhiều người vô tư lùa bò dàn hàng ngang giữa đường gây cản trở giao thông. Trước đó cũng đã có không ít vụ tai nạn xảy ra, song hầu hết chỉ bị thương nhẹ. Còn tôi lại không may mắn được như thế. Tôi mong người dân hãy nhìn vụ tai nạn của con tôi mà ý thức hơn trong việc chăn thả gia súc, bởi nó có thể dẫn đến những nỗi đau không thể bù đắp được”.

Với các tài xế ô tô, việc đi qua quốc lộ 25 ở khung giờ “cao điểm” khi người dân lùa bò đi chăn thả giống như một cơn ác mộng. Anh Nguyễn Tấn Dũng, tài xế xe khách tuyến Pleiku-Phú Túc, cho hay: Khoảng 8-10 giờ và 15-17 giờ được xem là giờ “cao điểm” trên quốc lộ 25. Thời điểm này, người dân thường lùa bò từ làng ra khu chăn thả vào buổi sáng và di chuyển ngược lại vào buổi chiều. Mỗi đàn bò thường lên tới hàng chục con, cộng lại hàng trăm con cứ di chuyển rải rác trên đoạn đường hàng chục km, khiến việc vận tải hành khách gặp rất nhiều bất lợi, chưa kể tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

“Đàn bò dày đặc đi dọc đường khiến chúng tôi không thể đi nhanh được mà chỉ chầm chậm từng mét. Cứ đi một đoạn lại gặp tình cảnh như vậy dẫn đến thường kéo dài thời gian của khách. Bò cũng quen đi trên quốc lộ rồi nên dù có bấm còi thế nào, chúng vẫn cứ thong dong đi chứ không né tránh, có con còn giật mình nhảy chồm lên, khiến tài xế có lúc không kịp trở tay", anh Dũng ngán ngẩm nói.

nguoi-dan-hoang-mang-khi-phai-doi-dau-voi-dan-bo-tren-duong-anh-van-ngoc.jpg
Người dân hoang mang khi phải "đối đầu" với đàn bò trên đường. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, ông Võ Ngọc Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Rsai-cho hay: Hiện tại, số lượng bò trên địa bàn rất lớn, với hơn 14.000 con. Một bộ phận người dân thường lùa bò qua quốc lộ 25 để đến điểm chăn thả, một số khác thì chăn thả rông dọc quốc lộ, tận dụng cỏ bên đường và để đàn bò vô tư đi trên quốc lộ, gây mất an toàn giao thông.

"Lâu nay, bà con người dân tộc thiểu số ở địa phương vẫn giữ tập tục chăn thả bò tự do như vậy nên việc vận động hay xử phạt rất khó khăn. Quốc lộ 25 cũng là con đường độc đạo với nhiều ngôi làng. Vì thế, các đàn bò thường phải di chuyển qua đó. Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong vào cuối tháng 7 vừa qua, UBND xã đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong chăn thả gia súc, tránh tiếp tục xảy ra hậu quả đáng tiếc”.

