Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Sáng sớm 3-8, anh Puih Nui (30 tuổi, làng De Lung, xã Ia Krái) đến CA xã trình báo việc có người gọi điện yêu cầu cập nhật phần mềm định danh điện tử để hoàn tất thủ tục nhập học cho con. Sau khi nghe các cán bộ, chiến sĩ giải thích, anh Nui mới biết đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản định danh điện tử của anh.

“Gần đây, mấy anh trong Tổ an ninh trật tự và CA xã thường nhắc bà con cảnh giác. Nhờ vậy, khi nghe điện thoại mình nghi ngờ nên đến hỏi và được CA xã hướng dẫn kịp thời để không bị đối tượng xấu lừa đảo”, anh Nui cho hay.

Anh Puih Nui đến trình báo Công an xã về việc bị kẻ gian gọi điện lừa đảo. Ảnh: Thúy Trinh

Tình huống như anh Nui không hiếm. Lợi dụng việc CA xã đang triển khai cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ CA gọi điện yêu cầu bổ sung thông tin, gửi đường link giả nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm mã OTP để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền thường xuyên qua các buổi họp dân, loa truyền thanh, mạng xã hội và trực tiếp tại trụ sở, người dân đã nâng cao cảnh giác và chủ động trình báo.

Xã Ia Krái có diện tích hơn 307 km², dân số gần 30.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 47%. Việc giữ gìn an ninh trật tự luôn được Đảng ủy, UBND xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CA, MTTQ, các đoàn thể và người dân. Qua đó, bà con nâng cao ý thức, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương”.

Từ các nguồn tin báo của người dân và công tác nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay, CA xã đã xử lý 2 vụ việc vi phạm pháp luật, chuyển 7 vụ đến Cơ quan CSĐT (CA tỉnh). Lực lượng CA tiến hành gọi hỏi, răn đe 50 lượt đối tượng; tuyên truyền tập trung 14 lượt tại 6 trường học và 12 thôn, làng, với sự tham gia của trên 10.300 lượt người; vận động cá biệt trên 80 trường hợp; vận động bà con giao nộp 12 khẩu súng tự chế… Nhờ chủ động tổ chức các hoạt động này, các vụ việc phức tạp giảm hẳn.

Lực lượng Công an xã Ia Krăi hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2. Ảnh: Thúy Trinh

Để nâng cao hiệu quả phong trào, CA xã cũng đã tham mưu kiện toàn lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở; thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm; vận động người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Anh Rơ Châm Khi-Thành viên Tổ An ninh trật tự làng Myah-chia sẻ: “Thông thường thì chúng tôi phân công nhau luân phiên đi tuần tra 2 lần/tuần. Khi xảy ra các vụ việc, chúng tôi nắm bắt tình hình, nếu không giải quyết được thì báo CA xã đến hỗ trợ”.

Thiếu tá Lê Văn Thành-Trưởng CA xã Ia Krái-cho biết: Xã được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. CA xã đã tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động các ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực hưởng ứng. “Chúng tôi mong muốn lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, làng, để người dân và DN hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật, cùng chung tay bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở”-Thiếu tá Lê Văn Thành cho hay.