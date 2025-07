Gia Lai: Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới kênh Văn Phong

(GLO)- Tối 30-7, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm thấy thi thể ông Hồ Đức C. (SN 1974, ở thôn Thuận Hòa, xã Bình Hiệp) tại đoạn kênh Văn Phong qua địa bàn thôn Thuận Hòa.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Ngô Thị Thanh H. (SN 1979, em dâu ông C., ở thôn Thuận Hòa, xã Bình Hiệp) trong lúc bơm nước tưới hoa màu tại đoạn kênh Văn Phong qua địa bàn xóm Bắc, thôn Thuận Hòa thì nhìn thấy chiếc xe máy của ông C., mang biển số 77AG-023.09, được dựng ở đường bê tông chạy dọc theo kênh.

Chiếc xe máy nạn nhân dựng tại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Chị H. sau đó về nhà kể lại sự việc với chồng là anh Hồ Đức S. (SN 1983, em trai ông C.). Nghi ngờ anh trai gặp chuyện chẳng lành, ông S. cùng gia đình đi tìm thì phát hiện bên cạnh chiếc xe máy còn có đôi dép của ông C. Gia đình sau đó đã trình báo sự việc đến Công an xã Bình Hiệp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã triển khai lực lượng xác minh sự việc, tìm kiếm ông C., tuy nhiên do nước kênh sâu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông C. dưới kênh Văn Phong, cách vị trí dựng chiếc xe máy khoảng 10 m.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, ông C. nhiều năm qua sống 1 mình và thường hay uống rượu. Vào sáng cùng ngày, ông C. có nhậu cùng 2 người đàn ông ở cùng xóm, đến khoảng 10 giờ thì cưỡi xe ra về.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.