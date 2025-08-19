Danh mục
Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

z6915776496762-91b58ddc43a119274ba8ce90d31e5ab0.jpg
Khu vực bãi rác tự phát sau chợ Phú Vinh đã được thu gom, xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Nguyễn Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Ia Tôr - cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về bãi rác tự phát trong khu dân cư và đường liên xã, UBND xã đã khẩn trương kiểm tra và huy động các lực lượng, phương tiện tổ chức thu gom, xử lý, phát quang bụi rậm tại bãi rác này và các khu vực xung quanh.

Bên cạnh đó, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động các tiểu thương chợ Phú Vinh và người dân xung quanh bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

“Trong thời gian tới, UBND xã sẽ cắm biển cấm đổ rác, cử lực lượng thường xuyên kiểm tra. Nếu phát hiện trường hợp nào cố tình vứt rác bừa bãi sẽ xử phạt nghiêm minh” - Chủ tịch UBND xã Ia Tôr khẳng định.

z6915776487054-e4ec1145b2dee7202cd8073cc3738f12.jpg
Một điểm rác tự phát khác gần bãi rác cũ đã được thu gom, xử lý dứt điểm. ﻿Ảnh: Nguyễn Diệp

Được biết, ngoài bãi rác tự phát này, lực lượng chức năng của xã cũng đã thu gom, xử lý một số bãi rác tự phát trong khu vực và dọc trên tuyến quốc lộ 14.

