Bệnh viện Quân y 211 tìm thân nhân cho bệnh nhân Đức

(GLO)- Ngày 10-1, Bệnh viện Quân y 211 phát thông báo tìm người thân của bệnh nhân Đức (facebook là Chu lun) làm ở đoàn lô tô tại hội chợ Tiên Sơn, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân được bạn cùng làm đưa vào nhập viện ngày 8-1 và đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Hiện bệnh nhân Đức nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với chẩn đoán: Đột quỵ, không xác định xuất huyết hay nhồi máu não (tai biến mạch máu não), bệnh lý tăng huyết áp. Trên người lúc nhập viện không có giấy tờ tùy thân, chỉ có 1 điện thoại cảm ứng không khoá màn hình, danh bạ không có số điện thoại nào và 1 xe máy màu đỏ biển số 63-S7 6358.

Bệnh nhân Đức đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: ĐVCC

Theo lời người bạn làm cùng thì anh Đức xin đi làm theo đoàn và họ chỉ mới quen được vài ngày nên không biết rõ tên tuổi hay người thân bệnh nhân. Hàng ngày, mọi người chỉ gọi theo biệt danh là Chú Lùn. Bệnh nhân nói tiếng Nghệ An và họ gặp nhau ở Vĩnh Long. Qua trò chuyện có thể dự đoán bệnh nhân ở Đăk Nông.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đã triển khai cứu chữa cho người bệnh đồng thời báo cáo với Công an phường Thống Nhất để tìm thông tin về bệnh nhân. Hiện Công an phường Thống Nhất vẫn đang tích cực xác minh nhưng chưa tìm ra thông tin danh tính của bệnh nhân và người thân. Về sim điện thoại bệnh nhân đang dùng là sim rác không chính chủ, xe máy bệnh nhân lưu hành cũng là xe không chính chủ đã được sơn màu lại, màu xe cũ là màu xanh.

Chiếc xe máy của bệnh nhân Đức. Ảnh: ĐVCC

Mọi người có thông tin gì về bệnh nhân Đức hoặc thân nhân thì liên lạc với Bệnh viện Quân y 211, địa chỉ: 410 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 0988784473 (gặp ông Vương Quốc Lập- Chủ nhiệm Chính trị bệnh viện).