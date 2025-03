Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Gia Lai vừa có các thông báo về tìm thông tin thân nhân của bà Nguyễn Thị Bảy và ông A Yiu là người lang thang đang tạm được chăm sóc tại đây.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Gia Lai tìm thông tin thân nhân bà Nguyễn Thị Bảy và anh A Yiu là người lang thang. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 11-3, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Gia Lai tiếp nhận cụ bà lang thang, xin ăn do UBND phường Phù Đổng (TP. Pleiku) bàn giao. Theo thông tin trên giấy Chứng minh nhân dân mang theo người thì bà tên là Nguyễn Thị Bảy (SN 1948; quê quán xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình (nay là xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Bà không nhớ địa chỉ cư trú hiện nay của mình.

Tiếp đến, ngày 17-3, Trung tâm tiếp nhận 1 thanh niên lang thang, có biểu hiện rối nhiễu tâm thần do Công an phường Ia Kring (TP. Pleiku) bàn giao. Anh tự khai họ tên là A Yiu; sinh khoảng năm 2000; không rõ quê quán, địa chỉ cư trú (trên người không có giấy tờ tùy thân).

Vì vậy, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp Gia Lai thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin của bà Nguyễn Thị Bảy và anh A Yiu thì liên hệ với Trung tâm theo địa chỉ số 61 đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại 02693.868.000 -0906.752.476 (gặp đồng chí Nhung) để được giải quyết theo quy định.