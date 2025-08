Phát hiện nhiều xác heo vứt bừa bãi ở bờ kè cầu Đồng Xiêm

Sau khi thu gom, các xác heo đã được tiêu hủy theo quy định; khu vực này cũng được phun hóa chất, rải vôi để tiêu độc, khử trùng.

Người dân phản ánh qua mạng xã hội tình trạng heo chết vứt ra bờ kè cầu Đồng Xiêm. Ảnh: T.L

Theo bà Thống, có tổng cộng 6 xác heo bị người dân vứt ra khu vực trên. Tại địa phương thời gian qua đã ghi nhận tình trạng heo chết rải rác tại một số hộ chăn nuôi, nghi do nhiễm dịch tả heo châu Phi. Ngay khi phát hiện, xã đã tiến hành kiểm tra, tổ chức tiêu độc khử trùng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định không vứt xác heo ra môi trường. Chính quyền yêu cầu các hộ nuôi phải chủ động báo cáo ngay cho thú y khi phát hiện heo có dấu hiệu mắc bệnh để được kiểm tra, xử lý và tiêu hủy theo quy định.

Xã Tây Sơn cũng đã tổ chức họp các thôn nhằm triển khai kế hoạch phòng-chống dịch. Đồng thời, địa phương đã chủ động đề xuất cấp hóa chất khử trùng để dự trữ và triển khai phun tại các khu vực có nguy cơ cao. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp phát 120 lít hóa chất phục vụ công tác phòng dịch.

Số heo chết vứt tại bờ kè cầu Đồng Xiêm được thu gom, xử lý theo quy định. Ảnh: UBND xã cung cấp

Từ cuối tháng 6 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 8 ổ dịch tả heo châu Phi tại 12 hộ chăn nuôi thuộc 11 thôn, làng ở 8 xã, phường: Háo Đức (phường An Nhơn Đông), Tư Cung (xã Tuy Phước Đông), An Điền Bắc (xã Cửu An), Đức Hưng (xã Ia Nan), Cảnh An 2 (xã Tuy Phước Tây), Glung B (xã Chư A Thai), Mỹ Thành (xã Ân Hảo) và làng Hrak (xã Mang Yang). Tổng số heo bị mắc bệnh và buộc tiêu hủy là 470 con, tương đương 33.396 kg, gồm 443 con heo thịt và heo sữa, 27 con heo nái và đực giống.

Đáng lo ngại, từ đầu tháng 7-2025, tại một số địa phương còn xuất hiện tình trạng người dân lén lút vứt xác heo bệnh xuống các kênh mương, sông suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra tại các xã, phường như Bình Hiệp, Bình An, Hòa Hội, Tuy Phước Bắc, Hoài Ân, Ân Tường, Bồng Sơn và dọc các tuyến sông, kênh như sông Lại Giang, kênh Văn Phong, đập Tháp Mão.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là do người dân lo ngại việc tiêu hủy không được hỗ trợ kịp thời hoặc có tâm lý e ngại ảnh hưởng đến lứa heo nuôi kế tiếp. Ngay sau khi phát hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý như chôn lấp, tiêu hủy, giám sát chặt chẽ và khử trùng môi trường. Đồng thời, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền và nâng cao ý thức khai báo dịch bệnh trong cộng đồng.