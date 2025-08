Phòng-chống dịch tả heo châu Phi: Nâng cao nhận thức người chăn nuôi là yếu tố then chốt

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Ngọc Có cho biết, ngành chức năng đang tập trung siết chặt quản lý phòng dịch từ cơ sở chăn nuôi, giết mổ đến vận chuyển, nhằm bảo vệ đàn heo và sinh kế người dân.

▪ Ông có thể đánh giá tổng quan về tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh hiện nay và mức độ ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của tỉnh?

Nguyên nhân chủ yếu là thời tiết nắng nóng kéo dài, trong khi tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn cao, chuồng trại chủ yếu là chuồng hở, không đảm bảo an toàn sinh học. Do đó, nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới vẫn còn lớn.

▪ Thưa ông, hiện vẫn còn tình trạng một số hộ chăn nuôi lén lút vứt heo chết ra môi trường, không khai báo dịch, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch mà còn cho thấy những bất cập trong công tác phòng - chống dịch. Ông nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của ngành trong vấn đề này?

▪ Sau khi hệ thống thú y cơ sở được sáp nhập, công tác giám sát dịch bệnh ở tuyến xã được cho là có phần chậm trễ, ông nhận định ra sao?

Từ cuối tháng 6-2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 8 ổ dịch dịch tả heo châu Phi tại 12 hộ chăn nuôi ở 11 thôn, làng thuộc 8 xã, phường: Háo Đức (phường An Nhơn Đông), Tư Cung (xã Tuy Phước Đông), An Điền Bắc (xã Cửu An), Đức Hưng (xã Ia Nan), Cảnh An 2 (xã Tuy Phước Tây), Glung B (xã Chư A Thai), Mỹ Thành (xã Ân Hảo), làng Hrak (xã Mang Yang).

Tổng số heo mắc bệnh, tiêu hủy là 470 con, tương ứng 33.396 kg, gồm 443 con heo thịt và heo sữa, 27 con heo nái và heo đực giống.