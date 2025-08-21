Danh mục
Giá cà phê trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới, tiến sát 124.000 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo nongnghiepmoitruong.vn; nld.com.vn)

(GLO)- Hôm nay (21-8), giá cà phê trong nước và thế giới đều tăng mạnh. Tại thị trường nội địa, cà phê tiếp tục lập kỷ lục mới, tiến sát 124.000 đồng/kg, với mức tăng 3.300-3.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay tăng thêm 3.400-3.500 đồng/kg tùy khu vực, nâng giá giao dịch lên mốc 123.400-123.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Quảng Ngãi hiện ở mức 123.400 đồng/kg (tăng 3.400 đồng/kg); tại Đắk Lắk là 123.700 đồng/kg (tăng 3.600 đồng/kg).

Cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang được thương lái thu mua từ 120.000-123.900 đồng/kg (tăng 3.300-3.600 đồng/kg).

cf.jpg
Hôm nay (21-8), giá cà phê trong nước và thế giới đều tăng mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Giá cà phê trong nước tiếp tục cao hơn giá kỳ hạn trên sàn do Việt Nam đang cuối vụ, sản lượng trong dân còn rất ít. Hơn nữa, giá cà phê xuất khẩu của các doanh nghiệp vẫn còn ở mức cao do hợp đồng ký trước đó nên sự chênh lệch giá này không quá bất thường.

Trên thế giới, giá cà phê vẫn duy trì đà tăng mạnh, nhất là Robusta khi thêm tới 5% trong cảnh lượng tồn kho trên sàn ICE đã xuống mức thấp nhất 3 tuần. Tương tự, giá Arabica cũng liên tiếp tăng.

Trong đó, giá Robusta trên sàn London giao tháng 9-2025 tăng thêm 236 USD (tương đương 5,35%), chạm mức 4.646 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 11-2025 tăng tới 133 USD (tương đương 3,12%), ở ngưỡng 4.401 USD/tấn.

Còn trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 9-2025 tăng mạnh 4,05 cent (tương đương 1,14%), lên ngưỡng 360,25 cent/lb; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 4,40 cent (tương đương 1,26%), ở mức 353,45 cent/lb.

Nguyên nhân tăng giá đến từ việc thuế quan Mỹ áp 50% cho cafe Brazil; thời tiết sương giá ở Brazil đang đe doạ sản lượng cà phê, kéo theo lượng xuất khẩu đi xuống. Không những vậy, đồng USD suy yếu cũng tạo điều kiện cho giá nông sản này đi lên mạnh mẽ hơn.

null