Tăng 300 đồng/kg, cà phê hôm nay cao nhất ở mức 117.800 đồng

(GLO)- Ngày 19-8, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng thêm 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 117.100-117.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê được giao dịch ở mốc 117.500 đồng/kg; còn tại tỉnh Đắk Lắk hiện có giá 117.600 đồng/kg. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi tăng giá, cà phê hôm nay được thương lái thu mua ở mức cao nhất với 117.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, cà phê ngày 19-8 được giao dịch ở mốc 117.500 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 ở mức 4.142 USD/tấn, giảm 1,4% so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 giảm 1,43%, đạt 4.009 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 giảm 1,16% so với hôm qua, xuống mức 337,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 1,24%, đạt 330,05 US cent/pound.