Hồ tiêu tăng giá trở lại nhiều ngày đứng im, cà phê tiếp tục lập mốc lịch sử

(GLO)- Sau hàng loạt phiên đi ngang, ngày 16-8, hồ tiêu đã tăng giá trở lại. Cà phê vẫn tiếp đà tăng mạnh, lập mốc lịch sử ở mức 114.800 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay tăng trở lại sau nhiều ngày dài đứng im. Ảnh: Internet

Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 141.800 đồng/kg. Cụ thể, tại các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu có giá 141.000 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, hồ tiêu được thương lái thu mua cao hơn với giá 143.000 đồng/kg.

Trong khi đó, cà phê trong nước tiếp đà tăng mạnh. Tại tỉnh Gia Lai, sau khi tăng 3.400 đồng/kg, cà phê hôm nay có giá 114.600 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê giao dịch ở mức 114.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg). Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê hiện giữ mức giá cao nhất với 114.800 đồng/kg (tăng 3.300 đồng/kg).

Theo nhận định của một số doanh nghiệp, đà tăng giá này có thể kéo dài đến hết quý III-2025. Tuy nhiên, giá cà phê có thể hạ nhiệt khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp, đà tăng giá này có thể kéo dài đến hết quý III-2025. Ảnh: M.T

Các chuyên gia cũng tỏ ra thận trọng khi nhận định về diễn biến giá cà phê sắp tới, khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố bất ổn của thế giới, bao gồm chính sách thuế của Mỹ đối với cà phê Brazil và căng thẳng thương mại giữa hai nước.