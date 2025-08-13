Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê trong nước lập kỷ lục mới, vượt ngưỡng 107.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo doanhnghiephoinhap.vn; baovanhoa.vn)

(GLO)- Hôm nay (13-8), giá cà phê trong nước tăng mạnh 2.900-3.300 đồng/kg, lập kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 107.000 đồng/kg. Ngược lại, trên các sàn quốc tế, cà phê Robusta và Arabica lại đồng loạt giảm sau nhiều phiên leo dốc.

Cụ thể, với mức tăng 3.300 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 107.300 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, cà phê được thương lái thu mua với giá 107.000 đồng/kg (tăng 3.200 đồng/kg) so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 106.500 đồng/kg (tăng 2.900 đồng/kg).

anh-9.jpg
Giá cà phê trong nước lập kỷ lục mới trong ngày 13-8, vượt ngưỡng 107.000 đồng/kg.
﻿Ảnh: Mộc Trà

Trên sàn London, giá cà phê Robusta trong phiên trực tuyến sáng 13-8 quay đầu giảm nhẹ tại các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 9-2025 giảm 1 USD/tấn, xuống mức 3.727 USD/tấn; tháng 11-2025 giảm 36 USD/tấn, xuống mức 3.628 USD/tấn; tháng 1-2026 giảm 49 USD/tấn, xuống mức 3.556 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York đảo chiều giảm mạnh, với mức giảm từ 5.35-5.80 cent/Ib tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, tại kỳ giao hàng tháng 9-2025 giảm 5.55 cent/Ib, xuống mức 315.15 cent/Ib; tháng 12-2025 giảm 5.75 cent/Ib, xuống mức 308.30 cent/Ib; tháng 3-2026 giảm 5.80 cent/Ib, xuống mức 298.45 cent/Ib.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Kinh tế

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

Video

(GLO)-Kế thừa mô hình trang trại nuôi gà thả đồi của gia đình, anh Nguyễn Giang Trí (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công thương hiệu “Gà xanh Giang Nguyên”. Từ việc chú trọng chăn nuôi sạch, an toàn cho đến chế biến sâu, anh từng bước khẳng định giá trị và chỗ đứng trên thị trường.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

null