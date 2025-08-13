Giá cà phê trong nước lập kỷ lục mới, vượt ngưỡng 107.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (13-8), giá cà phê trong nước tăng mạnh 2.900-3.300 đồng/kg, lập kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 107.000 đồng/kg. Ngược lại, trên các sàn quốc tế, cà phê Robusta và Arabica lại đồng loạt giảm sau nhiều phiên leo dốc.

Cụ thể, với mức tăng 3.300 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 107.300 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, cà phê được thương lái thu mua với giá 107.000 đồng/kg (tăng 3.200 đồng/kg) so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 106.500 đồng/kg (tăng 2.900 đồng/kg).

Giá cà phê trong nước lập kỷ lục mới trong ngày 13-8, vượt ngưỡng 107.000 đồng/kg.

﻿Ảnh: Mộc Trà

Trên sàn London, giá cà phê Robusta trong phiên trực tuyến sáng 13-8 quay đầu giảm nhẹ tại các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 9-2025 giảm 1 USD/tấn, xuống mức 3.727 USD/tấn; tháng 11-2025 giảm 36 USD/tấn, xuống mức 3.628 USD/tấn; tháng 1-2026 giảm 49 USD/tấn, xuống mức 3.556 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York đảo chiều giảm mạnh, với mức giảm từ 5.35-5.80 cent/Ib tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, tại kỳ giao hàng tháng 9-2025 giảm 5.55 cent/Ib, xuống mức 315.15 cent/Ib; tháng 12-2025 giảm 5.75 cent/Ib, xuống mức 308.30 cent/Ib; tháng 3-2026 giảm 5.80 cent/Ib, xuống mức 298.45 cent/Ib.