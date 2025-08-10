Ngày 10-8, giá cà phê tại Gia Lai ở mức 103.600 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (10-8), giá cà phê trong nước tăng từ 1.000-2.500 đồng/kg so với hôm qua. Riêng tại Gia Lai, sau khi tăng 2.300 đồng/kg, cà phê được thương lái thu mua ở mức 103.600 đồng.

Cùng mức tăng với Gia Lai, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện lên mức 103.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện có giá 103.500 đồng/kg, sau khi tăng 2.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước ngày 10-8 tăng từ 1.000-2.500 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì ổn định, dao động 3.247-3.576 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 3.561 USD/tấn, tháng 11-2025 là 3.510 USD/tấn, tháng 1-2026 là 3.444 USD/tấn, tháng 3-2026 là 3.396 USD/tấn và tháng 5-2026 là 3.368 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua, hiện dao động 273,15-309,95 cent/lb. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 309,35 cent/lb, tháng 12-2025 là 302,45 cent/lb, tháng 3-2026 là 293,65 cent/lb, tháng 5-2026 là 287,50 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil ít biến động, ổn định qua các kỳ hạn giao hàng, dao động 344,60-388 USD/tấn. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 386,70 USD/tấn, tháng 12-2025 là 367 USD/tấn, tháng 3-2026 là 365,85 USD/tấn và tháng 5-2026 là 344,60 USD/tấn.