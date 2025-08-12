Danh mục
Ngày 12-8: Giá cà phê tăng nhẹ 100-200 đồng/kg, hồ tiêu vẫn đi ngang

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo kinhtedothi.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước ngày 12-8 tăng nhẹ 100-200 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, thị trường hồ tiêu vẫn duy trì ổn định và tiếp tục đi ngang.

Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 104.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai, cà phê có giá 103.800 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg).

caphe.jpg
Giá cà phê tăng nhẹ 100-200 đồng/kg, hồ tiêu vẫn đi ngang trong ngày 12-8.
﻿Ảnh minh họa: Internet

Cùng mức tăng, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk lên mức 104.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi tăng 100 đồng/kg, cà phê được thương lái thu mua với giá 103.600 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, sự phục hồi của giá cà phê trong tháng 8 là do nhiều yếu tố tác động, bao gồm: sự mất cân đối giữa cung và cầu; lượng xuất khẩu cà phê của Brazil gần đây giảm; những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.

Riêng với hồ tiêu, giá tiếp tục được duy trì ổn định trên thị trường và đi ngang so với hôm qua. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 140.800 đồng/kg.

Theo đó, tại các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu đang được thương lái thu mua cùng mức giá 140.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá hồ tiêu tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong nước, với mức 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giữ xu hướng đi ngang và duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đang phục hồi. Một số nông hộ chủ động giữ hàng chờ giá cao hơn, càng làm giảm lượng tiêu ra thị trường và tạo áp lực giá tăng thêm trong ngắn hạn.

