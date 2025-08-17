Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, leo mốc 117.500 đồng/kg trong ngày 17-8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 17-8, giá cà phê trong nước vẫn trên đà leo dốc, tăng mạnh 2.500-2.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 116.800-117.500 đồng/kg.

Cụ thể, hôm nay, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2.600 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch quanh mốc 117.200 đồng/kg. Trong khi đó, với mức tăng 2.800 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng có giá 116.800 đồng; riêng tại vùng Đắk Nông cũ tăng 2.500 đồng/kg, lên giá 117.500 đồng/kg.

Cùng mức tăng 2.500 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 117.300 đồng/kg.

11.jpg
Cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh 2.500-2.800 đồng/kg trong ngày 17-8. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia kinh tế, giá cà phê tăng mạnh chủ yếu do nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt. Sau thời gian dài thu hoạch, lượng cà phê tồn kho tại các hộ dân không còn nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải mua thêm để đáp ứng hợp đồng, khiến giá thu mua trong nước chịu áp lực tăng cao.

Trên thị trường thế giới, trong tuần qua, giá cà phê Robusta ghi nhận 4 phiên tăng mạnh, mỗi phiên đều vượt ngưỡng 3 chữ số, chỉ có 1 phiên giảm nhẹ. Tổng kết cả tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 506 USD/tấn, tương đương 14,2%.

Giá cà phê Arabica cũng tăng giá đáng kể, kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 340 USD/tấn, đạt mức 7.370 USD/tấn (khoảng 192.100 đồng/kg). So với tuần trước, giá cà phê Arabica đã tăng 700 USD/tấn, tương đương 10,5%.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 9-8, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Kinh tế

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

Video

(GLO)-Kế thừa mô hình trang trại nuôi gà thả đồi của gia đình, anh Nguyễn Giang Trí (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công thương hiệu “Gà xanh Giang Nguyên”. Từ việc chú trọng chăn nuôi sạch, an toàn cho đến chế biến sâu, anh từng bước khẳng định giá trị và chỗ đứng trên thị trường.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

null