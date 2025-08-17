Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, leo mốc 117.500 đồng/kg trong ngày 17-8

(GLO)- Ngày 17-8, giá cà phê trong nước vẫn trên đà leo dốc, tăng mạnh 2.500-2.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 116.800-117.500 đồng/kg.

Cụ thể, hôm nay, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2.600 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch quanh mốc 117.200 đồng/kg. Trong khi đó, với mức tăng 2.800 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng có giá 116.800 đồng; riêng tại vùng Đắk Nông cũ tăng 2.500 đồng/kg, lên giá 117.500 đồng/kg.

Cùng mức tăng 2.500 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 117.300 đồng/kg.

Cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh 2.500-2.800 đồng/kg trong ngày 17-8. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia kinh tế, giá cà phê tăng mạnh chủ yếu do nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt. Sau thời gian dài thu hoạch, lượng cà phê tồn kho tại các hộ dân không còn nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải mua thêm để đáp ứng hợp đồng, khiến giá thu mua trong nước chịu áp lực tăng cao.

Trên thị trường thế giới, trong tuần qua, giá cà phê Robusta ghi nhận 4 phiên tăng mạnh, mỗi phiên đều vượt ngưỡng 3 chữ số, chỉ có 1 phiên giảm nhẹ. Tổng kết cả tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 506 USD/tấn, tương đương 14,2%.

Giá cà phê Arabica cũng tăng giá đáng kể, kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 340 USD/tấn, đạt mức 7.370 USD/tấn (khoảng 192.100 đồng/kg). So với tuần trước, giá cà phê Arabica đã tăng 700 USD/tấn, tương đương 10,5%.