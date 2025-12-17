Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai hỗ trợ đến 60% vốn đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung

TRỌNG LỢI
(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh toàn tỉnh mới có 11 cơ sở giết mổ tập trung đi vào hoạt động, trong khi 795 điểm giết mổ nhỏ lẻ vẫn tồn tại phổ biến, hoạt động tự phát, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh động vật. Việc thiếu các chính sách đủ mạnh cũng khiến tỉnh chưa thu hút được thêm nhà đầu tư mới, nhiều dự án chỉ dừng ở bước khảo sát, đề xuất chủ trương.

Nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ để thu hút doanh nghiệp đầu tư; đồng thời tạo điều kiện cho các dự án đã được chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai, từng bước chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và phục vụ phát triển chăn nuôi bền vững.

giet-mo-tap-trung.jpg
Cơ sở giết mổ động vật tập trung An Nhơn của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thực phẩm Quy Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Theo Nghị quyết, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu đưa 31 cơ sở giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động; trên 95% sản phẩm động vật tiêu thụ tại các chợ trong tỉnh có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ tập trung, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ người dân, du khách và hướng tới xuất khẩu.

Về chính sách hỗ trợ, nhà đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, tỉnh Gia Lai hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh cho các dự án đủ điều kiện.

Cụ thể, cơ sở giết mổ cơ giới, công nghiệp được hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư trong hàng rào dự án, tối đa 2 tỷ đồng/dự án; cơ sở giết mổ bán cơ giới được hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/dự án; cơ sở giết mổ thủ công tập trung được hỗ trợ tối đa 0,5 tỷ đồng/dự án.

Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào, được hỗ trợ thêm 70% chi phí đầu tư hạ tầng, với mức hỗ trợ tối đa 1-3 tỷ đồng/dự án tùy theo hình thức giết mổ.

Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ 100% phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ trong năm đầu tiên, 50% trong năm thứ hai đối với cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách xã, phường; thực hiện theo cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) nhìn nhận: Việc ban hành Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư vào lĩnh vực giết mổ tập trung, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh động vật và cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

