Giá heo hơi cán mốc 66.000 đồng/kg, cao nhất trong năm

(GLO)- Thị trường heo hơi trong nước tiếp tục sôi động khi giá không ngừng tăng. Trong hôm nay (17-12), giá heo hơi nhích thêm 1.000-2.000 đồng/kg, đẩy mức thu mua cán mốc 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi hiện dao động ở mức 63.000-66.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000-2.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá heo hơi cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh với 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cán mốc 66.000 đồng/kg trong ngày 17-12. Ảnh: Internet

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội và Ninh Bình, giá heo hơi cùng đạt 65.000 đồng/kg; những nơi còn lại có giá từ 63.000-64.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay chỉ tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, hiện đạt mức giá 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đều giữ nguyên giá thu mua. Trong đó, Gia Lai duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại miền Nam cũng tăng 1.000 đồng/kg tại TP. Hồ Chí Minh, lên mức giá 63.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại giữ nguyên giá thu mua, trong đó An Giang tiếp tục giữ mức thấp nhất là 59.000 đồng/kg.