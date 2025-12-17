Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi cán mốc 66.000 đồng/kg, cao nhất trong năm

(GLO)- Thị trường heo hơi trong nước tiếp tục sôi động khi giá không ngừng tăng. Trong hôm nay (17-12), giá heo hơi nhích thêm 1.000-2.000 đồng/kg, đẩy mức thu mua cán mốc 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi hiện dao động ở mức 63.000-66.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000-2.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá heo hơi cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh với 66.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-can-moc-66000-dongkg-cao-nhat-trong-nam.jpg
Giá heo hơi cán mốc 66.000 đồng/kg trong ngày 17-12. Ảnh: Internet

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội và Ninh Bình, giá heo hơi cùng đạt 65.000 đồng/kg; những nơi còn lại có giá từ 63.000-64.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay chỉ tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, hiện đạt mức giá 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đều giữ nguyên giá thu mua. Trong đó, Gia Lai duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại miền Nam cũng tăng 1.000 đồng/kg tại TP. Hồ Chí Minh, lên mức giá 63.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại giữ nguyên giá thu mua, trong đó An Giang tiếp tục giữ mức thấp nhất là 59.000 đồng/kg.

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

Chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp để phục vụ xuất khẩu

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp thông qua việc xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Sự chuyển biến tư duy của doanh nghiệp (DN) và nông dân tạo nền tảng nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra cho nông sản.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

