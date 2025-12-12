(GLO)- Sau nhiều phiên chững giá, hôm nay (12-12), heo hơi bật tăng trở lại 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mức thu lên kỷ lục mới với 62.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi tăng thêm 2.000 đồng, giá heo hơi tại Cao Bằng, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa và Đồng Nai đạt mức giá cao nhất là 62.000 đồng/kg; Ninh Bình đạt 61.000 đồng/kg; Huế và Đà Nẵng ở mức 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi thiết lập kỷ lục mới, đạt 62.000 đồng/kg trong ngày 12-12. Ảnh: M.T

Còn tại các địa phương gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá heo hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 58.000-61.000 đồng/kg.

Riêng các tỉnh Lào Cai và Sơn La, heo hơi giữ nguyên giá thu mua với 60.000 đồng/kg; Lâm Đồng ổn định ở mốc 60.000 đồng/kg.

Các chuyên gia cho rằng với tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp và nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao dịp cuối năm, giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới.