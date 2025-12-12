Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi thiết lập kỷ lục mới, đạt 62.000 đồng/kg

(theo thoibaotaichinhvietnam.vn; thanhnien.vn)

(GLO)- Sau nhiều phiên chững giá, hôm nay (12-12), heo hơi bật tăng trở lại 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mức thu lên kỷ lục mới với 62.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi tăng thêm 2.000 đồng, giá heo hơi tại Cao Bằng, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa và Đồng Nai đạt mức giá cao nhất là 62.000 đồng/kg; Ninh Bình đạt 61.000 đồng/kg; Huế và Đà Nẵng ở mức 60.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-thiet-lap-ky-luc-moi-dat-62000-dongkg.jpg
Giá heo hơi thiết lập kỷ lục mới, đạt 62.000 đồng/kg trong ngày 12-12. Ảnh: M.T

Còn tại các địa phương gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá heo hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 58.000-61.000 đồng/kg.

Riêng các tỉnh Lào Cai và Sơn La, heo hơi giữ nguyên giá thu mua với 60.000 đồng/kg; Lâm Đồng ổn định ở mốc 60.000 đồng/kg.

Các chuyên gia cho rằng với tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp và nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao dịp cuối năm, giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới.

Tin liên quan

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Kinh tế

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

