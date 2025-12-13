Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá hồ tiêu giảm sâu phiên cuối tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Hôm nay (13-12), giá cà phê và hồ tiêu trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, hồ tiêu giảm sâu tới 2.000 đồng/kg, còn cà phê giảm nhẹ 600-800 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai hiện được thu mua ở mức 143.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, hồ tiêu tại Đắk Lắk, Lâm Đông và TP. Hồ Chí Minh đều được thu mua với giá 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

ho-tieu-giam-sau-toi-2000-dongkg.jpg
Giá hồ tiêu giảm sâu tới 2.000 đồng/kg trong phiên cuối tuần. Ảnh: Internet

Đối với cà phê, thị trường hôm nay ghi nhận sự giảm nhẹ 800 đồng/kg tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, đưa giá giao dịch về mức 101.000 đồng/kg và 101.200 đồng/kg.

Còn tại Gia Lai, giá cà phê giảm thêm 600 đồng/kg, xuống còn 100.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều. Cùng xu hướng, giá hồ tiêu cũng giảm. Tính chung tuần qua, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận sự ổn định; giá tiêu trắng xuất khẩu giảm so với tuần trước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngày 12-12, giá cà phê giữ vững đà tăng

Ngày 12-12, giá cà phê giữ vững đà tăng

(GLO) - Trong khi thị trường hồ tiêu duy trì sự ổn định trong ngày 12-12 thì giá cà phê vẫn giữ vững đà tăng ở mức 500-600 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên mức 101.300-102.000 đồng/kg.

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng thực hiện quy định EUDR tại Việt Nam

Sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 8 và 9-12, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Dự án“Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng” tổ chức hội nghị tăng cường năng lực và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Kinh tế

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

null