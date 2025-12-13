Giá hồ tiêu giảm sâu phiên cuối tuần

(GLO)- Hôm nay (13-12), giá cà phê và hồ tiêu trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, hồ tiêu giảm sâu tới 2.000 đồng/kg, còn cà phê giảm nhẹ 600-800 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai hiện được thu mua ở mức 143.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, hồ tiêu tại Đắk Lắk, Lâm Đông và TP. Hồ Chí Minh đều được thu mua với giá 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu giảm sâu tới 2.000 đồng/kg trong phiên cuối tuần. Ảnh: Internet

Đối với cà phê, thị trường hôm nay ghi nhận sự giảm nhẹ 800 đồng/kg tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, đưa giá giao dịch về mức 101.000 đồng/kg và 101.200 đồng/kg.

Còn tại Gia Lai, giá cà phê giảm thêm 600 đồng/kg, xuống còn 100.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều. Cùng xu hướng, giá hồ tiêu cũng giảm. Tính chung tuần qua, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận sự ổn định; giá tiêu trắng xuất khẩu giảm so với tuần trước.