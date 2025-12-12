Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 12-12, giá cà phê giữ vững đà tăng

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO) - Trong khi thị trường hồ tiêu duy trì sự ổn định trong ngày 12-12 thì giá cà phê vẫn giữ vững đà tăng ở mức 500-600 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên mức 101.300-102.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, cà phê hiện có giá 101.300 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua cùng mức giá với Gia Lai sau khi tăng 600 đồng/kg so với hôm qua. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê đạt 101.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

ca-phe-giu-vung-da-tang-trong-ngay-12-12.jpg
Ngày 12-12 thì giá cà phê vẫn giữ vững đà tăng ở mức 500-600 đồng/kg. Ảnh: C.H

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng trở lại. Kỳ giao tháng 1-2026 tăng 57 USD/tấn lên 4.278 USD/tấn; kỳ giao tháng 3-2026 tăng 45 USD/tấn lên 4.183 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh liên tục trong các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 tăng 4,7 cent/lb lên 405,5 cent/lb; tháng 3-2026 tăng 7,2 cent/lb lên 379,5 cent/lb.

