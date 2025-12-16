Cơ hội mới cho nghề nuôi cá điêu hồng

Lô hàng xuất khẩu lần này gồm 11 tấn sushi cá điêu hồng thành phẩm với 3 loại sản phẩm gồm: Slice, cut off và fillet center cut. Các sản phẩm này sẽ được phân phối vào chuỗi siêu thị Besia, hệ thống bán lẻ lớn với 135 siêu thị trên toàn Nhật Bản.

Bước ngoặt quan trọng

Bà Phan Bích Ngọc Hoạ My-Phó Giám đốc Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định-cho biết: “Chúng tôi mua 35 tấn cá điêu hồng nguyên liệu tại các lồng nuôi ở hồ Định Bình, xã Vĩnh Thạnh. Sau đó, trải qua 26 công đoạn chế biến khoa học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chuẩn chất lượng sushi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản”.

Công nhân kiểm tra sản phẩm cá điêu hồng trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Việt Hùng

Việc xuất khẩu thành công lô 11 tấn cá điêu hồng sushi đầu tiên sang Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Gia Lai.

Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của một trong những thị trường khó tính nhất thế giới, mà còn khẳng định hướng đi đúng của tỉnh trong phát triển nghề nuôi cá lồng bè gắn với chế biến sâu.

Qua đó, mở ra cơ hội nâng giá trị sản phẩm, tạo động lực mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn, thu hút DN đầu tư và từng bước đưa thủy sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Huỳnh Việt Hùng-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường)-cho biết: “Từ năm 2023, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định khảo sát vùng nuôi cá lồng bè tại hồ Định Bình, lấy mẫu phân tích chất lượng nước, kim loại nặng và tồn dư kháng sinh. Cùng với đó, chúng tôi xây dựng các mô hình chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn người dân nuôi cá điêu hồng theo những tiêu chí đáp ứng yêu cầu xuất khẩu”.

Mở hướng phát triển bền vững

Toàn tỉnh hiện có 283 hồ thủy lợi với tổng dung tích hơn 1,2 tỷ m3. Những hồ chứa lớn như Định Bình, Núi Một, Đồng Mít hay Hội Sơn không chỉ đóng vai trò tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà còn tạo ra diện tích mặt nước rộng lớn, ổn định, phù hợp để phát triển nghề nuôi cá lồng bè.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), toàn tỉnh hiện có 1.235 lồng bè nuôi cá nước ngọt tại các hồ chứa với tổng thể tích khoảng 126.570 m³ nuôi nhiều loại cá như rô phi, thác lác, lăng nha…

Trong đó, cá điêu hồng được xem là đối tượng nuôi chủ lực nhờ khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh, ít dịch bệnh, thịt chắc và được thị trường ưa chuộng.

Các món sushi được chế biến từ cá điêu hồng hồ Định Bình. Ảnh: Việt Hùng

Nghề nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng phần lớn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, chưa hình thành chuỗi liên kết bền vững; tiềm năng lớn nhưng hiệu quả kinh tế vẫn chưa tương xứng. Chính vì vậy việc xuất khẩu thành công cá điêu hồng vào Nhật Bản đang mang lại hy vọng rất lớn cho những người nuôi cá lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Minh Thông-Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh-cho biết: “Tại lòng hồ Định Bình hiện có 24 hộ nuôi cá với tổng số 390 ô lồng. Thời gian qua, khó khăn lớn nhất đối với nghề nuôi cá lồng bè tại địa phương là thị trường tiêu thụ. Chính vì vậy, với việc cá điêu hồng địa phương được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiến hành quy hoạch, hỗ trợ người dân để duy trì, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng cá nuôi tại lòng hồ”.

Ông Huỳnh Việt Hùng cho biết thêm: “Từ lô hàng đầu tiên được xuất sang Nhật, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với DN, người nuôi để hoàn thiện quy trình, mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn, đảm bảo nguồn cung ổn định cho xuất khẩu. Thời gian tới, khi các vùng nuôi được chuẩn hóa, người dân được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ thuật và DN tiếp tục đầu tư mạnh vào chế biến sâu, tin rằng ngành nuôi cá lồng bè của tỉnh sẽ có những bước phát triển bền vững”.