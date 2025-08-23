Danh mục
Trung tâm Khuyến nông Gia Lai hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá điêu hồng trên hồ thủy lợi

THÀNH NGUYÊN
(GLO)- Sáng 22-8, tại xã Hội Sơn, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình gặp gỡ, trao đổi kỹ thuật nuôi cá điêu hồng trên hồ thủy lợi theo hướng an toàn thực phẩm.

70 hộ nuôi trồng thủy sản được hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá điêu hồng. Ảnh: T.N

Tại buổi gặp gỡ, 70 hộ nuôi trồng thủy sản đến từ 3 xã Hội Sơn, Ngô Mây và Đề Gi được cán bộ chuyên môn phổ biến một số nội dung thiết thực như: kỹ thuật nuôi thương phẩm cá điêu hồng trong lồng, bè; phương pháp nhận biết và phòng trị một số bệnh thường gặp trên cá; cập nhật các chính sách hỗ trợ phát triển nghề nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, chương trình cũng tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động nuôi trồng thủy sản; qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển nghề nuôi thủy sản theo hướng bền vững.

