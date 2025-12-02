Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Doanh nghiệp Gia Lai xuất khẩu lô cá điêu hồng sushi đầu tiên sang Nhật Bản

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 2-12, bà Phan Bích Ngọc Họa My-Phó Giám đốc Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định-cho biết: Công ty đã xuất xưởng 1 container gồm 11 tấn cá điêu hồng chế biến sushi để xuất khẩu sang Nhật Bản.

Lô hàng xuất xưởng vào ngày 1-12 để đưa ra cảng Đà Nẵng thực hiện các thủ tục vận chuyển bằng đường biển. Đây là lô cá điêu hồng sushi đầu tiên được thu mua từ vùng nuôi hồ Định Bình cung ứng cho thị trường Nhật Bản.

Theo bà My, sau khi thu mua cá về, Công ty áp dụng kỹ thuật chế biến của Nhật Bản để chế biến cá điêu hồng theo quy trình tiêu chuẩn hàng sushi ăn sống của Nhật, đảm bảo an toàn về vi sinh và vẫn giữ nguyên độ tươi ngon để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn.

ca-dieu-hong.jpg
Lô cá điêu hồng đầu tiên được nuôi trong lòng hồ Định Bình được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: ĐVCC

Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thêm: Những năm gần đây, mô hình nuôi cá điêu hồng lồng bè tại các hồ thủy lợi trong tỉnh phát triển mạnh. Điểm nổi bật của mô hình nuôi ở các hồ thủy lợi lớn, đặc biệt là hồ Định Bình, là môi trường nước sạch, diện tích mặt nước rộng và quy trình nuôi được chuẩn hóa. Nhờ vậy, cá điêu hồng có chất lượng cao, thịt thơm, không bị mùi rong, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản.

ca-dieu-hong-5624.jpg
Khách hàng của Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định trực tiếp đến hồ Định Bình thị sát vùng nuôi và kiểm tra chất lượng cá nuôi của bà con. Ảnh: ĐVCC

Ông Hùng cho biết thêm: Trước đó, Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định đã thu mua cá ở hồ Định Bình để chế biến thử nghiệm món sashimi và gửi sang Nhật. Kết quả đánh giá rất tích cực, đối tác Nhật Bản đặc biệt hài lòng khi cá không có mùi rong, vị ngon, phù hợp để ăn sashimi, yếu tố quan trọng mở đường cho lô hàng xuất khẩu chính thức lần này.

Hồ Định Bình hiện có 24 hộ nuôi với 33 lồng, sản lượng đạt 600-700 tấn/năm.

Phát triển nuôi cá lồng trên hồ Định Bình

Hiện có 23 hộ dân nuôi cá lồng, bè trên hồ Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh), trong đó cá điêu hồng chiếm khoảng 90% sản lượng. Tuy nhiên, nghề nuôi cá vẫn gặp nhiều khó khăn như quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chưa được cấp phép nuôi, chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm và mã số vùng nuôi phục vụ xuất khẩu.

