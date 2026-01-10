Quân đội hoàn thành và bàn giao 100 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân vùng bão lũ

(GLO)- Sáng 10-1, tại xã Tuy Phước Đông, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Quân khu 5 tổ chức lễ bàn giao 57 căn nhà (đợt 2), qua đó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới 100 căn nhà cho nhân dân vùng bão lũ của tỉnh trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: H.P

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Theo Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, ngay khi có nghị quyết, công điện của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã họp và quyết nghị chủ trương, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân xây dựng mới nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà hư hỏng nặng do bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 thông tin về kết quả hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ xây dựng nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: H.P

Từ ngày 1-12-2025, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức cơ động 590 đội/8.189 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 nhà mới cho nhân dân ở các địa phương: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Hơn 1 tháng qua, các đơn vị quân đội đã huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và 9.348 lượt phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà.

Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, đến nay các đơn vị đã hoàn thành và bàn giao 610 căn nhà mới, sửa chữa 314 căn nhà cho nhân dân vùng bão lũ ở các địa phương, hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 5 thực hiện nghi thức bàn giao nhà cho gia đình bà Tô Thị Thanh Nga (thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông). Ảnh: H.P

Song song với việc triển khai xây dựng lại nhà cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đã chủ động giúp các địa phương dọn dẹp, sửa chữa 12 nhà văn hóa thôn, 21 trường học; khắc phục 76 km kênh mương bị hư hỏng; thu gom rác thải và dọn vệ sinh hơn 17 km đường nông thôn.

Ngoài ra, nhiều đơn vị đã phát hiện, thu giữ và bàn giao cho địa phương để trao trả cho nhân dân 7,5 chỉ vàng, 1 dây chuyền vàng và hơn 45 triệu đồng tiền mặt bị bùn lấp, trôi dạt; tạo niềm tin, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho các gia đình nhân dịp có nhà mới. Ảnh: H.P

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã gửi lời cảm ơn đến Quân khu 5, Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 48, các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vượt nắng, thắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân dân vùng bão lũ của tỉnh xây dựng lại những mái nhà, dựng lại niềm tin sau thiên tai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: H.P

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng khẳng định: Những ngôi nhà được lực lượng quân đội xây dựng, hoàn thành và bàn giao cho nhân dân không chỉ được xây dựng bằng gạch, đá, xi măng, mà còn được dựng nên từ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, từ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, từ mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ và từ tình cảm sẻ chia của cộng đồng.

Đồng thời, mỗi căn nhà cũng sẽ là một mái ấm mới, là điểm tựa để nhân dân vững vàng vượt qua khó khăn, vững niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ phải sang) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ xây lại nhà mới. Ảnh: H.P

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tặng nhiều phần quà thiết yếu nhân dịp các gia đình được bàn giao nhà mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho người dân nhân dịp có nhà mới. Ảnh: H.P

Bộ CHQS tỉnh tặng ảnh Bác Hồ để các gia đình treo trong nhà mới. Ảnh: H.P

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp dân xây nhà, bộ đội lên đường về đơn vị trong niềm thương nhớ của người dân địa phương. Ảnh: H.P