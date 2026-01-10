Quân đội hoàn thành và bàn giao 100 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân vùng bão lũ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Theo Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, ngay khi có nghị quyết, công điện của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã họp và quyết nghị chủ trương, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân xây dựng mới nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà hư hỏng nặng do bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
Từ ngày 1-12-2025, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức cơ động 590 đội/8.189 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 nhà mới cho nhân dân ở các địa phương: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.
Hơn 1 tháng qua, các đơn vị quân đội đã huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và 9.348 lượt phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà.
Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, đến nay các đơn vị đã hoàn thành và bàn giao 610 căn nhà mới, sửa chữa 314 căn nhà cho nhân dân vùng bão lũ ở các địa phương, hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”.
Song song với việc triển khai xây dựng lại nhà cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đã chủ động giúp các địa phương dọn dẹp, sửa chữa 12 nhà văn hóa thôn, 21 trường học; khắc phục 76 km kênh mương bị hư hỏng; thu gom rác thải và dọn vệ sinh hơn 17 km đường nông thôn.
Ngoài ra, nhiều đơn vị đã phát hiện, thu giữ và bàn giao cho địa phương để trao trả cho nhân dân 7,5 chỉ vàng, 1 dây chuyền vàng và hơn 45 triệu đồng tiền mặt bị bùn lấp, trôi dạt; tạo niềm tin, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã gửi lời cảm ơn đến Quân khu 5, Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 48, các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vượt nắng, thắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân dân vùng bão lũ của tỉnh xây dựng lại những mái nhà, dựng lại niềm tin sau thiên tai.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng khẳng định: Những ngôi nhà được lực lượng quân đội xây dựng, hoàn thành và bàn giao cho nhân dân không chỉ được xây dựng bằng gạch, đá, xi măng, mà còn được dựng nên từ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, từ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, từ mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ và từ tình cảm sẻ chia của cộng đồng.
Đồng thời, mỗi căn nhà cũng sẽ là một mái ấm mới, là điểm tựa để nhân dân vững vàng vượt qua khó khăn, vững niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tặng nhiều phần quà thiết yếu nhân dịp các gia đình được bàn giao nhà mới.
Xã Tuy Phước hoàn thành xây dựng nhà mới cho nhân dân trước tiến độ
Ngày 10-1, xã Tuy Phước tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho anh Hồ Quang Thọ (thôn Quảng Vân) và tổng kết, hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn. Dự lễ khánh thành, bàn giao nhà có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.
Do ảnh hưởng của “thiên tai kép”, trên địa bàn xã Tuy Phước có 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn (10 ngôi nhà sập do bão và 5 nhà sập do lũ), 172 nhà tốc mái hoàn toàn (169 nhà do bão, 3 nhà do lũ); 240 nhà tốc mái một phần do bão gây ra.
UBND xã đã tiến hành hiệp đồng với Quân đoàn 34, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã phối hợp với các đơn vị quân đội, công an tổ chức khánh thành và bàn giao 16 ngôi nhà đảm bảo chất lượng công trình, giúp người dân có ngôi nhà mới khang trang, an cư, yên tâm lao động, sản xuất. Các hộ có nhà ở bị tốc mái hoàn toàn và một phần đã được nhận hỗ trợ kinh phí từ nguồn của tỉnh và khắc phục xong. Như vậy, xã Tuy Phước đã hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước thời gian 5 ngày so với quy định (15-1).
Đặc biệt, ngoài nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ, xã cũng đã huy động các nguồn lực với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho người dân xây dựng nhà mới. Ngoài ra, xã đã mở rộng đối tượng hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, hỗ trợ 120 triệu đồng cho 6 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng lại nhà ở sau thiên tai.