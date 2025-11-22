Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người dân vùng “rốn lũ” ở xã Tuy Phước

(GLO)- Sáng 22-11, Đại tướng Phan Văn Giang-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long-Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Trọng Đông-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Lưu-Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức-Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trung tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5.

Đoàn công tác của Đại tướng Phan Văn Giang đã tới thăm hỏi, động viên những hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước).

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Đoàn công tác của Đại tướng Phan Văn Giang đã tới thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn.

Được biết, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho xã Tuy Phước. Trong đó, mưa lũ đã làm 1 người chết; 17.685 nhà bị ngập nước. Đồng thời, mưa lũ cũng làm vỡ một đoạn đê Luật Lễ, gây ngập nặng ở vùng hạ du sau đê.

TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sau khi nước rút, UBND xã Tuy Phước cùng sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, Công an đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục. Trong đó, xã chủ động cấp phát 6.657 suất quà cho người dân ở những khu vực ngập sâu, cô lập, bị ảnh hưởng ngập do vỡ đê và các điểm sơ tán tập trung.

Riêng tại thôn Huỳnh Mai, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Phú cho biết: Mưa lũ đã làm 1 nhà sập; có khoảng 80% nhà của 405 hộ/1.275 nhân khẩu bị ngập sâu trong nước. Trước lũ, thôn đã chủ động di dời 25 hộ già yếu, đơn chiếc nằm ở vùng xung yếu bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi và tặng quà cho người dân thôn Huỳnh Mai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần động viên, chia sẻ sâu sắc với bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, chia sẻ khó khăn với bà con thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước).

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, có các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân ngay sau khi nước rút.

Riêng lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 phải phối hợp hỗ trợ địa phương, nhân dân nhanh chóng khắc phục các thiệt hại, khi nào hoàn thành mới rút quân.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn và tin tưởng những người dân trong thôn Huỳnh Mai nói riêng và xã Tuy Phước nói chung đã đoàn kết nay càng đoàn kết hơn; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, sớm khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Clip Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện cùng người dân thôn Huỳnh Mai.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng 50 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai bị thiệt hại cho mưa lũ; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 20 suất quà.

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn. TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.