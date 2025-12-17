Gia Lai: Bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

(GLO)- Sáng 17-12, tại xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới cho bà Tô Thị Sửa (thôn Chánh Hội). Đây là ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Tham dự lễ khánh thành, bàn giao nhà có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34; đại diện chính quyền địa phương và gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) chia sẻ niềm vui với bà Tô Thị Sửa. Ảnh: H.P

Ngôi nhà do Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) hỗ trợ thi công. Qua hơn 15 ngày đêm tổ chức thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, vượt kế hoạch thời gian do Quân đoàn giao.

Ngôi nhà có tổng diện tích 55 m², kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình dành dụm và vay mượn thêm.

Quân đoàn 34 tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Sửa nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà. Ảnh: H.P



Trong quá trình hỗ trợ gia đình xây nhà, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 luôn quán triệt tinh thần “thần tốc thi công, thần tốc về đích” để phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương và thống nhất với gia đình chuẩn bị vật liệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng quà cho gia đình bà Sửa. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chúc mừng gia đình bà Tô Thị Sửa đã có được ngôi nhà mới và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở vượt tiến độ được giao, đảm bảo chất lượng của công trình.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của quân đội trong thời bình.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi nhà của nhân dân như nhà của mình, làm việc khẩn trương, tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Lữ đoàn Công binh 7 tặng quà cho gia đình bà Sửa. Ảnh: H.P

“Đối với 5 căn nhà còn lại do Lữ đoàn phụ trách tại 2 xã Ngô Mây và Phù Cát, các lực lượng cần tổ chức thi công đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; ưu tiên tiến độ nhưng không chủ quan, nóng vội; quyết tâm hoàn thành từng ngôi nhà đạt chất lượng bền vững, sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân” - Thiếu tướng Nguyễn Trần Long lưu ý.

Bà Tô Thị Sửa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, trực tiếp hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới.

“Trong lúc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chính sự có mặt kịp thời, hỗ trợ tận tình và trách nhiệm của bộ đội đã giúp gia đình có lại mái ấm để ổn định cuộc sống” - bà Sửa nói.

Quân đoàn 34 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ nhân dân xây lại nhà sau thiên tai. Ảnh: H.P

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo Quân đoàn 34 đã tặng những phần quà thiết yếu cho gia đình bà Sửa.

Quân đoàn 34 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.