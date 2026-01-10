Sở Xây dựng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

(GLO)- Chiều 9-1, Sở Xây dựng Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Xây dựng đạt được trong năm 2025. Ảnh: Xuân Định

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Sở Xây dựng Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Bộ Xây dựng giao, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 32,2%, đạt chỉ tiêu được giao; tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 74,2%, vượt kế hoạch. Trong năm, toàn tỉnh hoàn thành 742 căn nhà ở xã hội.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định dự án tiếp tục được tăng cường, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng sau thẩm định. Trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã tham mưu, phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; triển khai đồng bộ quy hoạch chung tại 135 xã, phường. Đồng thời, tích cực phối hợp triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm quốc gia.

Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản được tăng cường theo hướng minh bạch, chặt chẽ. Toàn tỉnh hiện có 22 dự án nhà ở xã hội đang và sẽ triển khai với hơn 14.000 căn hộ. Thị trường bất động sản cơ bản ổn định, các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định.

Trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, giao thông và vận tải, Sở Xây dựng đã tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải; đồng thời phối hợp triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với năm trước.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Xuân Định

Trong năm 2026, Sở Xây dựng xác định tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngành Xây dựng cũng đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu về đô thị hóa, cấp nước, xử lý chất thải; nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của từng phòng, đơn vị và cá nhân bằng sản phẩm cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Xây dựng đạt được trong năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; thực hiện phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, bảo đảm quản lý nhà nước công khai, minh bạch, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Dịp này, 4 tập thể và 6 cá nhân thuộc Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023 - 2025.